وزير الري يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية في كافة المجالات

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية في كافة المجالات، وخاصة في مجال المياه، وهو ما يتجلى في تبادل الزيارات واللقاءات المكثفة للمسئولين من الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس منصور بن هلال المشيطي، اليوم الأحد، على هامش فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".

وأشار الدكتور سويلم إلى دعم مصر الكامل للمملكة العربية السعودية في الإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، والمزمع عقده بالسعودية عام 2027، واستعداد مصر للتنسيق الكامل مع الجانب السعودي في العملية التحضيرية للمنتدى، وتقديم الدعم الفني في عمليات التحضير في كافة النواحي، بما يُسهم في تحقيق المنتدى لمستهدفاته في تقديم حلول لتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي.

وتم خلال اللقاء، استعراض موقف مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في مجال إدارة الموارد المائية، والتي بدأ تنفيذ أنشطتها في مجال تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات تعزيز التكنولوجيا، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والتعامل مع تغير المناخ.

ويجري الإعداد لقيام وفد مصري بزيارة لمحطة الإحساء لتحلية المياه للتعرف على الخبرات السعودية في هذا المجال، وترتيب زيارة للجانب السعودي لمصر للتعاون في تصميم وتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.

ومن جهته، أكد المهندس المشيطي على العلاقات المتميزة بين البلدين، وحرص بلاده على تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات، ناقلا تحيات المهندس عبدالرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي للدكتور هاني سويلم.

يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد هذا العام تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.

وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.