تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

ارتفع سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات اليوم الأحد في جميع البنوك العاملة في مصر.

وتجاوز سعر الدولار الـ 48 جنيها بعد أن هبط إلى مستوى الـ 47.50 وذلك مقابل الجنيه المصري .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 12-10-2025، ضمن نشرته الخدمية

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع .

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 48.03 جنيه للشراء و48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.90 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل 47.90 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 48.05 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.93 جنيه للشراء و48.03 جنيه للبيع.

