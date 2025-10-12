الشيخ مظهر شاهين يعلق على زواج المخرجة إيناس الدغيدي

استنكر الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، الجدل الدائر حول زواج المخرجة إيناس الدغيدي على مواقع السوشيال ميديا.

وأكد الشيخ مظهر شاهين، في بيان له اليوم، الأحد، أن الإسلام لم يجعل للزواج عمرًا محددًا، ما دامت الأهلية والرغبة والمصلحة قائمة، معلقا "الزواج في شريعتنا عبادة وسُنّة وستر ورحمة، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النور:" وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ".

الشيخ مظهر شاهين: الحاجة إلى السكن والمودة لا تزول بالعمر

وأوضح إمام مسجد عمر مكرم، إنه نداءٌ ربّاني موجَّه إلى الجميع، لا يفرّق بين شاب وكهل، ولا بين رجل وامرأة، لأن الحاجة إلى السكن والمودة لا تزول بالعمر، بل تظلّ ما دامت الروح في الجسد.

وأضاف الشيخ مظهر شاهين لا يملك أحد أن يُحرّم ما أحلّ الله، ولا أن يُعيب على من اختار طريق الحلال في زمنٍ كثرت فيه أبواب الفتنة فالزواج المشروع طريق الطهر والعفاف، والواجب على المجتمع أن يتمنّى الستر لكل إنسان، إذ لا ستر إلا في الحلال.

زواج المخرجة إيناس الدغيدي يثير الجدل

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان احتفلت بزفافها وسط حضور الأهل والأصدقاء، وازداد الجدل بعد أن تحدثت إيناس عن كواليس تعارفها بزوجها الحالى رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.

وخرجت المخرجة إيناس الدغيدي فى أول ظهور بعد الزواج عبر برنامج الصورة مع لميس الحديدي، عن صمتها لترد على الانتقادات التي طالتها، خاصة بعد تداول شائعات تفيد بأن زوجها الجديد يصغرها بـ25 عامًا.

واحتفلت المخرجة إيناس الدغيدي، بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم بعيدا عن الصحافة والإعلام.

وأقيم الاحتفال بزواج إيناس الدغيدي، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في إحدى الفيلات، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء فقط.