كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الكرملين: مستعدون للتسوية في أوكرانيا ..وكييف والأوروبيون يرفضون الجلوس إلى طاولة المفاوضات

المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف
أ ش أ

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، أن بلاده ما تزال مستعدة للتسوية السلمية في أوكرانيا، كما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوة إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات .


وقال بيسكوف، في إفادة صحفية نقلتها وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم /الأحد/، إن "الأوربيين وكييف يظهرون رفضا تاما للجلوس إلى طاولة المفاوضات".


وحول التصريحات الصادرة في الولايات المتحدة بشأن صواريخ "توماهوك"، قال بيكسوف، إن "هناك بالفعل الكثير من التصريحات، ولا بد من التحقق منها جميعًا، ونحن نرصدها بعناية".
وأضاف إن مسألة تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"، تثير قلقا بالغا لدى موسكو، موضحا أن هذه الصواريخ سلاح خطير، لكنها لا يمكن أن تغيّر الوضع على الجبهة.


وكان ترامب قد صرح الاثنين الماضي بأنه اتخذ قرارًا بشأن بيع صواريخ "توماهوك" لدول حلف الناتو لتزويد أوكرانيا بها، مشيرًا إلى رغبته في الاطلاع على الخطط الأوكرانية لاستخدام هذه الصواريخ قبل الموافقة النهائية، فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيشكل مرحلة تصعيد جديدة تمامًا ونوعية في النزاع.


وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات طاقم المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الغرب" دمرت منطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.


وذكرت الوزارة ، في بيان ، أن طواقم مدافع "بيون" التابعة لمجموعة قوات "الغرب" دمرت منطقة محصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف في اتجاه كوبيانسك"، والكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية .

كما أعلنت الوزارة، القضاء على أكثر من 1460 عسكريا أوكرانيا وتدمير مواقع حيوية في البنية التحتية والصناعة العسكرية ولوجستيات قوات كييف خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن أوكرانيا فقدت 550 جنديا أوكرانيا على محور المركز، و305 جنود على محور الشرق، و220 جنديا على محور الغرب و 160 جنديا على محور الشمال وأكثر من 185 جنديا على محور الجنوب و40 جنديا على محور دنيبر .


ولفتت إلى تقدم وحدات قوات "الغرب" و"الجنوب" و"المركز" و"الشرق" على مختلف المحاور، فيما تم تدمير مواقع في البنية التحتية للوقود والطاقة التي تدعم المجمع العسكري الصناعي الأوكراني، علاوة على إسقاط 9 صواريخ هيمارس أمريكية وصاروخ "نيبتون" أوكرانيّا، وكذا إسقاط 72 مسيرة أوكرانية .

