إقبال كبير على طلبات الحصول على بطاقة FAN ID لبطولة أمم إفريقيا 2025

شهدت عملية طلبات الحصول على بطاقة المشجع (FAN ID) الخاصة بجماهير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، إقبالا كبيرا، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المسابقة القارية.

وبلغ عدد طلبات الحصول على البطاقة – التي تمكن الجماهير عبر العالم من اقتناء التذاكر والحصول على تأشيرات الدخول إلى المغرب لمتابعة مباريات بطولة أمم إفريقيا – مليوني طلب.

كما سجلت المنصة الرقمية "يالا" المخصصة لعملية بيع تذاكر مباريات المسابقة القارية، إقبالا كبيرا، نظرا لكون هذه التقنية تستخدم لأول مرة في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكذلك في مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتستضيف المغرب منافسات النسخة 35 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل، وحتى 18 يناير من العام القادم، بمشاركة 24 منتخبا على رأسها منتخب مصر.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2025، إلى جانب منتخبات "أنجولا، جنوب إفريقيا، زيمبابوي"، حيث سيخوض الفراعنة مباريات الدور الأول على ملعب "أغادير الكبير" بمدينة أغادير المغربية.