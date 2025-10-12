جمهور «لينك» يتفاعل مع الحلقة الثانية.. ويؤكد: عمل يحترم عقل المشاهد

تواصل أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «لينك» تصاعدها بطريقة مشوقة، حيث يبدأ الخط الدرامي في الكشف عن العلاقات المعقدة بين الشخصيات، مع استمرار الغموض المحيط بالأحداث التي ربطت مصائر الأبطال منذ الحلقة الأولى.

استمتع جمهور مسلسل «لينك»، بأحداث مليئة بالإثارة والتشويق، تفاعل معها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدًا بآداء أبطال العمل النجم سيد رجب و النجمة رانيا يوسف و فرح الزاهد و ميمى جمال و شباب المسلسل.

النجاح المدوي الذي حققه المسلسل تجسد في تصدره محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، وترجمته الأرقام، حيث حصل المسلسل على نسبة تقييم عالية عبر المنصات التي عرض عليها.

تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل «لينك» من النقطة الصادمة التي انتهت عندها الحلقة الأولى، حيث يعيش بكر حالة من الارتباك والذهول بعد اكتشاف سرقة رصيده البنكي بالكامل عبر الإنترنت، في أول تجربة له مع التكنولوجيا. ويبدأ رحلة البحث عن الجهة التي خدعته، مستعينًا بجيرانه وأصدقائه الذين يحاولون تهدئته ومساعدته على استيعاب ما حدث.

يتوجه بكر إلى البنك محاولًا استرداد أمواله، وهناك يواجه الموظفين وعدم قدرتهم على مساعدته بسبب وقوعه ضحية اخرى ، وهو ما يزيد من توتره وشعوره باليأس.

في المقابل، تظهر أسما (رانيا يوسف) مجددًا و قد تعرضت لنفس ما حدث لبكر ، ثم يعرض عليها بكر المساعدة ، مما يعيد فتح التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربطهما، خاصة بعد نظرات الحذر المتبادلة بينهما.

وخلال الأحداث، يلاحظ بكر ظهور إشعارات غريبة على هاتفه الجديد، تشير إلى تطبيق مجهول المصدر تم تحميله دون علمه.

هذا التطور يزيد من غموض الحلقة، ويكشف أن ما حدث له لم يكن مجرد عملية نصب عشوائية، بل ربما جزء من مخطط أكبر.

"اللي حصل مجرد بداية... وإنت اتربطت بـ«لينك»."

لينتهي المشهد على وجه بكر المصدوم.

عرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

«لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

المسلسل يُعد من الأعمال المنتظرة ضمن خطة عرض "الأوف سيزون"، ويعالج موضوعًا معاصرًا يمس شرائح متعددة من الجمهور، بأسلوب كوميدي إنساني.