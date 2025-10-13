قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ترامب: العالم يعيش لحظة تاريخية.. والشرق الأوسط يشهد تحولا غير مسبوق

محمود عبد القادر

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن العالم يقف على أعتاب "إحدى أعظم اللحظات التاريخية"، مؤكدًا أن لحظة إنهاء الحرب وعودة المحتجزين أصبحت وشيكة، وأن شعورًا جماعيًا بالسعادة يخيم على المنطقة.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين قبيل صعوده على متن الطائرة الرئاسية متجها إلى إسرائيل، عبر ترامب عن حماسه الشديد تجاه المرحلة المقبلة، قائلًا: "الجميع متحمسون للغاية لهذه اللحظة. إنه حدث مميز. في إسرائيل، وكذلك في الدول الإسلامية والعربية، الجميع يهتف. الجميع يهتف في الوقت نفسه وهذا لم يحدث من قبل".

وأضاف ترامب: "عادةً، إذا هتف أحد الطرفين، فإن الطرف الآخر لا يفعل. هذه هي المرة الأولى التي ينبهر فيها الجميع ويشعرون بالحماس. يشرفني أن أكون جزءًا من هذه اللحظة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن دعم الاتفاق في الشارع الإسرائيلي بلغ ذروته، حيث شهدت إسرائيل مظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 500 ألف شخص دعماً لما وصفه بـ"الإنجاز الدبلوماسي الأكبر". وقال: "هتف 500 ألف شخص للاتفاق في مظاهرة بإسرائيل أمس، وهناك دعم أيضًا في العالم العربي".

وختم ترامب تصريحاته بالقول: "نحن على أعتاب أحد أعظم الإنجازات الدبلوماسية في التاريخ. عملنا بلا كلل منذ ذلك اليوم المروع لإعادة جميع المختطفين، وحماية سيادة إسرائيل، وإنهاء العنف الذي طال أمده في واحدة من أغلى مناطق العالم".

وفي رسالة بعثها إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، أعرب ترامب عن تطلعه للقاء قريب، مشيرًا إلى أن السلام الشامل ليس بعيد المنال، وأن العالم "سيشهد تحولًا غير مسبوق في مسار الصراع في الشرق الأوسط".

