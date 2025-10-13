تراجع عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق الإفراج إلى 1718 بدلا من 1722

ذكرت القناة 12 العبرية، مساء اليوم، أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل ضمن اتفاق تبادل الأسرى المتعلق بقطاع غزة، قد انخفض إلى 1718 أسيرًا، بدلاً من 1722 كما ورد في القائمة الأولية.

البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق

وفي سياق متصل، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، من خلال اتخاذ إجراءات ميدانية تشمل تسليم دفعة من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتحت إشراف الجانب المصري، في خطوة تُعد مؤشرًا على دخول الاتفاق حيز التنفيذ فعليًا.

وبحسب مصادر إسرائيلية، تم نقل الأسرى إلى مراكز احتجاز مؤقتة تمهيدًا للإفراج عنهم على دفعات، بالتوازي مع استلام عدد من الأسرى الإسرائيليين من داخل قطاع غزة، في إطار عملية توصف بأنها إنسانية وأمنية معقدة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب القصوى في محيط المعابر والطرق المؤدية إلى مواقع التسليم، تحسبًا لأي طارئ قد يعيق التنفيذ، بينما شدد المتحدث باسم الجيش على أن العملية تُدار بدقة وتحت إشراف مباشر من القيادتين السياسية والعسكرية.