ترامب: صواريخ توماهوك رسالتي إلى بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سيرسل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا إذا لم يتم إنهاء الحرب، في خطوة قال إنها كانت سترسل "رسالة واضحة" لموسكو.

وأعرب ترامب عن ثقته في أن الرئيس الروسي سيوافق على تسوية النزاع الدائر في أوكرانيا، ملوحًا في الوقت ذاته بإجراءات أكثر حدة في حال استمرار الحرب.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين، يوم الإثنين، "أعتقد أن الرئيس بوتين سيكون رائعًا إذا تمكن من حل هذه الأزمة. وأظن أنه سيفعل، لكننا سنتخذ خطوات إذا لم يفعل، وستكون النتائج سيئة للغاية بالنسبة له".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه "اتخذ قرارًا نوعًا ما" بشأن السماح لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، لكنه أشار إلى أنه يود أولاً الاطلاع على خطط كييف بشأن استخدام هذه الأسلحة قبل اتخاذ القرار النهائي.

من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن توريد هذه الصواريخ الهجومية بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيُعد "مرحلة تصعيد جديدة ونوعية في النزاع".

وتأتي هذه التصريحات قبيل زيارة مرتقبة لوفد أوكراني رفيع المستوى إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، يضم رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو ورئيس مكتب الرئيس أندريه يرماك، وذلك لمواصلة المحادثات حول التعاون الأمني والعقوبات المفروضة على روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد جدّد طلب بلاده الحصول على صواريخ "توماهوك" خلال لقائه مع ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.