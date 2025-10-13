رئيس الوزراء الكندي يؤكد حضوره قمة السلام في شرم الشيخ

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كارني سيزور شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وتعقد القمة في وقت لاحق اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الأحد، إلى مطار شرم الشيخ، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في قمة السلام التي تنعقد اليوم الاثنين بمشاركة دولية واسعة، تهدف إلى دعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز مسار السلام في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات صحفية عقب وصوله، أكد ستارمر أن "اليوم يمثل المرحلة الأولى والحاسمة لإنهاء الحرب"، مشددًا على ضرورة "تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بالكامل دون تأخير".

وأضاف: "نحن مصممون على اغتنام هذه الفرصة التاريخية لوقف إطلاق النار في غزة، من أجل تحقيق سلام دائم ومستقبل آمن لجميع شعوب المنطقة".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن المملكة المتحدة مستعدة للمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة، مؤكدا: "سنعمل عن كثب مع شركائنا الدوليين لضمان مستقبل مستقر لمنطقة الشرق الأوسط، ودعم الحلول السياسية والإنسانية المستدامة".

واختتم ستارمر تصريحاته بالقول: "زيارتي إلى مصر اليوم، ولقائي بالقادة الدوليين، تأتي في إطار الاحتفال بالخطوة الأولى الحاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط".