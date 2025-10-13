قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء الكندي يؤكد حضوره قمة السلام في شرم الشيخ
هل يجوز الدعاء والتوسل بالنبي لقضاء الحاجة؟.. اعرف رأي الشرع
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مستهل يوم الإثنين
طقس اليوم |خريفي مائل للبرودة ..واحذر ساعات الليل المتأخرة
بـ سقف مكشوف.. ظهور مميز لسيارة بنتلي كونتيننتال GTC
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار
إسرائيل تضع مدير مستشفى كمال عدوان على قائمة الاحتياط ضمن صفقة التبادل
الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني
هل يأثم الشخص لعدم الاستيقاظ لصلاة الفجر؟.. اعرف حكم الشرع
ترامب: صواريخ توماهوك رسالتي إلى بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
إبراهيم عادل عن عرض الأهلي: أسعى لخوض تجربة احترافية جديدة
أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي يؤكد حضوره قمة السلام في شرم الشيخ

أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كارني سيزور شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وتعقد القمة في وقت لاحق اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الأحد، إلى مطار شرم الشيخ، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في قمة السلام التي تنعقد اليوم الاثنين بمشاركة دولية واسعة، تهدف إلى دعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز مسار السلام في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات صحفية عقب وصوله، أكد ستارمر أن "اليوم يمثل المرحلة الأولى والحاسمة لإنهاء الحرب"، مشددًا على ضرورة "تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بالكامل دون تأخير".

وأضاف: "نحن مصممون على اغتنام هذه الفرصة التاريخية لوقف إطلاق النار في غزة، من أجل تحقيق سلام دائم ومستقبل آمن لجميع شعوب المنطقة".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن المملكة المتحدة مستعدة للمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة، مؤكدا: "سنعمل عن كثب مع شركائنا الدوليين لضمان مستقبل مستقر لمنطقة الشرق الأوسط، ودعم الحلول السياسية والإنسانية المستدامة".

واختتم ستارمر تصريحاته بالقول: "زيارتي إلى مصر اليوم، ولقائي بالقادة الدوليين، تأتي في إطار الاحتفال بالخطوة الأولى الحاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط".

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مارك كارني شرم الشيخ قمة السلام بشأن إنهاء الحرب في غزة إنهاء الحرب في غزة

