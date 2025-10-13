قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل يجوز الدعاء والتوسل بالنبي لقضاء الحاجة؟.. اعرف رأي الشرع

أحمد سعيد

يتردد سؤال بكثرة على أذهان عدد كبير من الناس حيث يتساءلون عن حكم التوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء وطلب تحقيق الأمنيات أو قضاء الحاجات، وهل يعد ذلك من الأمور المشروعة في الإسلام أم هذا الأمر محرم شرعًا؟ وقد كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم التوسل بالنبي في الدعاء، وفي السطور التالية نعرض رأي الشرع حول هذه المسألة الفقهية.

هل يجوز الدعاء والتوسل بالنبي لقضاء الحاجة؟

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه سلم في الدعاء، وأنه أمر مشروع جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى سابقة منشورة عبر صفحتها على فيسبوك، أنه يجوز التوسل بالنبي في الدعاء لمن يريد فهو أمر مشروع، ولا يجوز إنكار ذلك، مستشهدة بما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: "أن أعمى أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأ وصَلِّ رَكعَتَين ثم قُل: اللَّهُمَّ إني أَسألُكَ وأَتَوَجَّه إليكَ بنبيكَ مُحَمَّدٍ، يا مُحَمَّدُ، إنِّي أَستَشفِعُ بكَ في رَدِّ بَصَرِي، اللهم شَفِّع النبيَّ فِيَّ، وقال: فإن كان لكَ حاجةٌ فمِثلُ ذلكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.

حكم التوسل بالنبي لقضاء الحاجة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لا حرج عليه، لافتًا إلى أن هناك فارقًا بين التوسل بمعنى الوسيلة وهى الطريقة والسبب هو أن نتخذ رسول الله بجاهه ورتبه عند الله وسيلة شفاعة لاستجابة دعائنا، وبين الشرك الذي هو تعظيم أحدًا من دون الله.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، أن التوسل ليس من باب الشرك قطعًا، وإن جاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله كجاهه بعد انتقاله لم يتغير، وورد في البخاري أن أصحاب الغار استشفعوا وتوسلوا بأعمالهم الصالحة وقبولها مظنون.

فضل الصلاة على النبي لإجابة الدعاء

فضل الصلاة على النبي

يعد الصلاة على النبي صىل الله عليه وسلم عبداة عظيمة ينال عليها المسلم فضلا كبيرا وقد عدّد العلماء فضل الصلاة على النبي في النقاط التالية:

أولًا: يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

ثانيًا: يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

ثالثًا: يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

رابعًا: سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

خامسًا: يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.

سادسًا: تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.

سابعًا: الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

ثامنًا: سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

تاسعًا: تنقذ المسلم من صفة البخل.

عاشرًا: سبب من أسباب طرح البركة.

الحادي عشر: سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.

الثاني عشر: التقرّب إلى الله تعالى.الثالث عشر:نيل المراد في الدنيا والآخرة.

الرابع عشر: سبب في فتح أبواب الرحمة.

الخامس عشر:دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.

السادس عشر: سببٌ لدفع الفقر.السابع عشر:تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.

الثامن عشر: سببٌ لإحياء قلب المسلم.

التاسع عشر: التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.

العشرون: لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

