قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدى البلد يهنئ الإعلامي خيري رمضان بمناسبة زفاف نجله عمر
تجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة
قرارات عاجلة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية وأعمال السنة
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك

القرآن الكريم
القرآن الكريم
إيمان طلعت

دعاء سورة البقرة لعلها من الأدعية التي يبحث عنها الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل، وسورة البقرة لها فضل كبير أثبتته الأحاديث النبويّة الشّريفة الواردةُ فيها وفوائد عظيمة لمن يداوم على قراءتها؛ ويبحث الكثير عن دعاء سورة البقرة وذلك بعد الانتهاء من قراءاتها لما فيها من خير ورزق وفضل كثير لقارئها، فهي سورة المعجزات، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء سورة البقرة.

دعاء سورة البقرة

اللهم ارزقني فضلها وبركتها

اللهم اجعلها حصن ودرع لي

اللهم طهر بها جسدي من جميع الأمراض والعلل والأسقام

اللهم افتح لي بها أبواب الخير والرزق والسعادة فى الدنيا والأخرة.


ماذا قال النبي عن سورة البقرة

من يحافظ على قراءة سورة البقرة لمدة طويلة متواصلة سيرى في حياته عجباً، وفي جسده شفاءً، وفي رزقه زيادةً، وفي صدره انشراحاً، وفي عمره بركة، قال ﷺ : "اقرَؤوا سورةَ البقرةِ، فإنَّ أَخْذَها بركةٌ، وتركَها حسرةٌ، ولا يستطيعُها البَطَلَةُ."

سورة البقرة

وممَّا صحَّ عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- في فضل سورة البقرة، فهى كاسحة للأحزان وناسفة لرؤوس الشياطين، لا تجعل الهاتف أعظم ما يحول بينك وبين قراءة البقرة، خطوات عمليه لقراءة سورة البقرة إعزم .. إنعزل إستعن بالله وافتح المصحف مع الأيام ستُحبك سورة البقرة كما أحببتها ..ستُناديك .. وتمر على ذهنك .. وتلين في لسانك.

ماذا يحدث في المنزل عند قراءة سورة البقرة

ليس هناك وقت محدد تلزم فيه قراءة سورة البقرة، فيجوز قراءتها كل يوم، أو كل يومين، أو كل أسبوع مرة، غير أن الإكثار من قراءتها والمداومة عليها، أمر مرغب فيه، ومأجور عليه فاعله، وروى مسلم وغيره عن أًبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ». قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ: السَّحَرَةُ، ومن خصائص سورة البقرة أن من قرأها في بيت لم تدخله الشياطين ثلاث ليال، ففي صحيح ابن حبان عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا نَهَارًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، وفيها آيتين من قرأهما في ليلة كفتاه، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، عن أَبي مسعودٍ البدْرِيِّ -رضي الله عنه- عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «منْ قَرَأَ بالآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورةِ البقَرةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» متفقٌ عَلَيْهِ، موضحًا: قيل معناه كَفَتَاهُ من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع.

أسرار المداومة على قراءة سورة البقرة

1)قارئ سورة البقرة له رصيده هائل من الحسنات

2) ستجعل لك من كل همٍ فرجا ومن كل ضيقٍ مخرجاً ومن كل بلاءٍ عافيه ولكن أكثر الناس لايعلمون

3) من أعظم الأشياء التي تجلب للعبد الخيرات قبل أن يطلبها بعد الدعاء قراءة سورة البقرة

4) ستصرع كل الأرواح الخبيثة وستطرد كل الأوهام ستسحق جبال الأحزان التي تعيش في نفوس البائسين

5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( سورة البقرة أخذها بركه وتركها حسره ولايستطيعها البٓطٓلٓه)) ( يعني السحرة ) وهذا الحديث كنز، سورة البقرة أخذها بركه يعني قراءتها وحفظها والعناية بها والاستمرار عليها والاستشفاء بها بركه يعني في نفسك ورزقك وعافيتك، وتركها حسره تركها يعني الاعراض عنها وعدم اليقين بها .. حسره .. يعني غبن، والمغبون من ترك التداوي بها وهي الشافية لكل مرض، سورة البقرة لا يستطيعها السحرة يعني لو ألف ساحر اجتمعوا وعملوا ألف سحر لن يستطيعوا أن يغلبوا المداوم على سورة البقرة شي عجيب

6) تكرار سورة البقرة سيجعل حول جسدك تحصيناً عجيباً لا تضرك عيون الحاسدين ولا يؤذيك مكر الحاقدين

7) المحافظة على قراءة سورة البقرة يجلب للعبد خيرات قد يعجز عن تحصيلها ويرزقه الله بها بركه في أهله ونفسه وماله وولده

8) نحتاج في حياتنا أن تكون قراءة سورة البقرة ثقافة لن تشبع منها وستفرح بها ولن تستغني عنها

9) القرآن كله بركه لكن سورة البقرة هي سيدة البركات

10) مجرد أن تُحدث نفسك أن تقرأ سورة البقرة تأتيك التثبيطات من الشيطان فإن عزمت واستعنت بالله وقرأتها أتتك معونة الله

11) لن تجد مثل سورة البقرة علاجاً لأمراض قلبك وروحك وجسدك، ولن تجد لك معيناً على قضاء حوائجك، ولن تجد لك حصناً حصيناً من حُسادك، ستشفيك من أمراض قد لا تعلم أنها فيك، ستجلب لك خيرات لم تكن تتوقع أن تصل إليك .

12) من أعظم الأسباب التي تجلب للعبد السكون في نفسه والنوم الهانئ وتحطيم جدار الاكتئاب وتدمير الكوابيس.

13)أعظم ما يعين على قراءة سورة البقرة الانعزال في مكان لا يراك فيه أحد في المسجد بعد الصلاة او غرفه مغلقه مثلاً، مناسب جداً أن تختار وقتاً محدداً تلتزم فيه بقراءة سورة البقرة ولو كنت مشغولاً .. قسّم قراءتها على أوقات الصلوات الخمس مثلاً

14) المداومة على قراءة سورة البقرة لا يتعارض مع ختم القرآن ابدأ مثلاً من اليوم عشر أيام كل يوم البقرة وبعدها يوم للبقره .. ويوم للختمة

15) ثق بالله العظيم سيشفيك الله من مرضك إن داومت على قراءة سورة البقرة مهما كان شرود الذهن .. والنعاس .. والتثاؤب.. حيل إبليس حتى تترك سورة البقرة جاهد نفسك عليها ستسحقه سحقاً بأذن الله

16) المداوم على قراءة سورة البقرة أطيب الناس عيشاً .. وأشرحهم صدراً.

دعاء سورة البقرة سورة البقرة ماذا قال النبي عن سورة البقرة ماذا يحدث في المنزل عند قراءة سورة البقرة أسرار المداومة على قراءة سورة البقرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

ترشيحاتنا

نائب الرئيس الأمريكي

نائب الرئيس الأمريكي: سيتم إطلاق سراح الرهائن من غزة في أي لحظة

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية

نتنياهو

مكتب نتنياهو : إسرائيل جاهزة لاستقبال الأسرى "فورا"

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد