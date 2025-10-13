طقس اليوم |خريفي مائل للبرودة ..واحذر ساعات الليل المتأخرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ،عن طقس اليوم الأثنين خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر،مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،معتدل الحرارة في اول الليل مائل للبرودة في أخره.



أشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى درجات الحرارة بالقاهرة والوجه البحرى العظيم 28:29 ،السواحل الشمالية العظمي 26:27 ،وشمال الصعيد العظمي 29:30 ،وجنوب الصعيد العظمي 33:34 درجة.

طقس اليوم



نوهت الهيئة ، عن وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا ، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.



وحول نشاط الرياح أفادت بوجود أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.



ويشهد طقس اليوم الأثنين نشاط رياح على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وسرعة الرياح من 30:40 كم/س ،وارتفاع الأمواج من 1.5إلى 2.5 متر.