رئيس الوزراء الكندي يؤكد حضوره قمة السلام في شرم الشيخ
هل يجوز الدعاء والتوسل بالنبي لقضاء الحاجة؟.. اعرف رأي الشرع
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مستهل يوم الإثنين
طقس اليوم |خريفي مائل للبرودة ..واحذر ساعات الليل المتأخرة
بـ سقف مكشوف.. ظهور مميز لسيارة بنتلي كونتيننتال GTC
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار
إسرائيل تضع مدير مستشفى كمال عدوان على قائمة الاحتياط ضمن صفقة التبادل
الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني
هل يأثم الشخص لعدم الاستيقاظ لصلاة الفجر؟.. اعرف حكم الشرع
ترامب: صواريخ توماهوك رسالتي إلى بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
إبراهيم عادل عن عرض الأهلي: أسعى لخوض تجربة احترافية جديدة
أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

طقس اليوم |خريفي مائل للبرودة ..واحذر ساعات الليل المتأخرة

طقس اليوم الأثنين
طقس اليوم الأثنين
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ،عن طقس اليوم الأثنين خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر،مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،معتدل الحرارة في اول الليل مائل للبرودة في أخره.


أشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى درجات الحرارة بالقاهرة والوجه البحرى العظيم 28:29 ،السواحل الشمالية العظمي 26:27 ،وشمال الصعيد العظمي 29:30 ،وجنوب الصعيد العظمي 33:34 درجة.

طقس اليوم 


نوهت الهيئة ، عن وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا ، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.


وحول نشاط الرياح أفادت بوجود أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.


ويشهد طقس اليوم الأثنين نشاط رياح على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وسرعة الرياح من 30:40 كم/س ،وارتفاع الأمواج من 1.5إلى 2.5 متر.

طقس اليوم
طقس اليوم طقس الأرصاد الطقس اليوم أخبار الطقس

