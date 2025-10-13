تجمع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب بانتظار الإفراج عن ذويهم

تجمع المئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين في وسط تل أبيب، ترقبا لبدء عملية الإفراج المرتقبة عن ذويهم من قبضة الفصائل الفلسطينية، بعد 738 يومًا من الأسر.

ووفقًا للتحديثات التي تلقتها العائلات، يتوقع أن تبدأ العملية في الساعة الثامنة صباحا، على أن تتوزع على ثلاث موجات، تشمل عمليات التسليم في كل من خان يونس، والمدن الوسطى، ومدينة غزة.

في هذا السياق، صدرت تعليمات للعائلات بالوصول إلى مجمع الإيواء في مخيم رعيم بالنقب في تمام الساعة 7:30 صباحًا، استعدادًا لاستقبال ذويهم، حيث أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده الكامل لاستلام الأسرى خلال ساعة واحدة من تلقي الإشارة.