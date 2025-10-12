قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

نائب محافظ الجيزة تفتتح مشروع "فيد واستفيد" للحرف والأعمال اليدوية بمنشأة القناطر

أحمد زهران

افتتحت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بالإنابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فعاليات مبادرة مشروع "فيد واستفيد" والتي تأتي برعاية وزارة البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع شركة تاون جاس، وتهدف إلى توفير تدريب مهني مجاني لـ 250 فتاة وسيدة معيلة في مجالات الحرف اليدوية والأعمال الفنية بمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار جهود تمكين المرأة اقتصاديًا، وإحياء الحرف التراثية، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وخلال الافتتاح، أشادت نائب المحافظ بمستوى المعروضات والخامات المستخدمة ومدى استيعاب الفتيات والسيدات للتدريبات وقدرتهن على إنتاج أعمال عالية الجودة، وتحويل الخامات البسيطة والمخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وجمالية، تسهم في تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية مهمة.

وأكدت نائب المحافظ على الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المبادرات والمشروعات في إطار الاهتمام الذي يوليه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بملف دعم وتمكين المرأة، وتوجيهاته المستمرة بإحياء الحرف اليدوية والتراثية باعتبارها رافدًا اقتصاديًا مهمًا ووسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية، فضلًا عن دورها في توفير فرص تدريب وتأهيل للفتيات والسيدات المعيلات وتحسين مستوى دخولهن.

وأضافت عبدالحليم أن محافظة الجيزة تحرص على تكثيف إقامة مثل هذه البرامج التدريبية والمشروعات التنموية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها أحد محركات النمو للاقتصاد المحلي.

وأشادت نائب المحافظ بالدور الفعّال لمؤسسات المجتمع المدني في التعاون المثمر مع محافظة الجيزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة المصرية 2030، مشيدة بالشراكة القائمة مع شركة تاون جاس في تمويل وتنفيذ مشروع "فيد واستفيد" الحائز على المركز الأول فئة المرأة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتوفير المعدات والخامات اللازمة لتدريب الفتيات والسيدات من خلال جمعية الرائدات والمثقفات المصريات للتنمية.

وخلال الافتتاح، قامت نائب المحافظ بتكريم 15 فتاة وسيدة من المتدربات المتميزات في المشروع، وتسليمهن شهادات تقدير نظير تفوقهن خلال فترة التدريب.

كما حرص رئيس شركة تاون جاس على تقديم درع الشركة إلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تقديرًا لجهوده ودعمه الدائم للمبادرات التنموية بالمحافظة، وقامت بتسلم الدرع نيابة عنه الأستاذة هند عبدالحليم نائب المحافظ.

جاء الافتتاح بحضور المهندس محمد فتحي رئيس شركة تاون جاس، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، ورأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة ماجدة محمود مقررة المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني والجمعيات.

نائب محافظ الجيزة محافظ الجيزة تنمية المجتمع وخدمة البيئة وزارة البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية شركة تاون جاس مركز منشأة القناطر الحرف اليدوية

