إخماد حريق محدود داخل محطة كهرباء المعتمدية دون خسائر

تمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل شركة كهرباء محطة محولات المعتمدية بمنطقة بولاق الدكرور، دون وقوع إصابات أو تأثر في الأحمال الكهربائية، وذلك بفضل نظام الإطفاء الذاتي للمحول.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بنشوب حريق داخل المحطة. وعلى الفور، وجّه العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، بسرعة انتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث.

بالفحص، تبيّن وجود آثار حريق في فازة واحدة من محول رقم (1) نتيجة انهيار العازل الداخلي بها، ما أدى إلى اشتعال النيران التي تم إخمادها فورًا بواسطة نظام الإطفاء الذاتي.

وأكدت التحريات عدم وقوع أي خسائر بشرية أو تأثير على الشبكة الكهربائية بالمنطقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.