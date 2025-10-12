الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعلن عن برنامج الاستثمار في المناخ بمصر

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد ـ مصر) ، بالتعاون مع موقع (Plug and Play) عن إطلاق برنامج الإستثمار في المناخ في مصر (ECIP)، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار والاستثمار في مجالات المناخ في مصر.

وذكر بيان صادر عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي علي موقع (فيس بوك) ، اليوم ، أن البرنامج يضم مسارين رئيسيين ، هما مسار المؤسسات المالية ومسار الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ ، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الإبتكار والإستثمار المناخي في مصر من خلال ربط المؤسسات المالية بالشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ، وتحفيز رؤوس الأموال لدعم التحول الي الإقتصاد الأخضر.