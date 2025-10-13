منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب

أكد ربيع مقبل، منظم حفل anyma أمام الأهرامات، أنه فوجئ بـ تعاون كبير من وزارة الداخلية والآثار خلال مراحل التنظيم، مشيرا إلى أنه يسعى لعقد اجتماع قريب مع وزير السياحة والآثار لبحث سبل استثمار هذا النجاح في تعزيز السياحة الثقافية والترفيهية بمصر.

وقال ربيع مقبل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الزوار الأجانب، مؤكدا أن 10500 أجنبي حضروا حفل anyma أمام الأهرامات.

وتابع منظم حفل الفنان العالمي Anyma أمام الأهرامات، ان أكثر من 600 مصري و3000 عامل مصري شاركوا في تجهيز وتنفيذ الحدث، مشيرًا إلى أن نفقات الأجانب الذين حضروا الحفل بلغت نحو 20 مليون دولار.

وأشار إلى أن سعر التذكرة للحفل بدأ من 10 آلاف جنيه، وتم استخدام أكبر شاشة عرض في تاريخ الحفلات بمصر لنقل الفعاليات.