حفلة قلبت السوشيال.. 15 ألف أجنبي ومصري يحتفلون فوق سفح الأهرامات

قلبت حفلة فرقة Anyma العالمية من سفح الأهرامات السوشيال وأثارت إنبهارا واسعا ،بين جموع المصريين والسائحين ،لتنتشر فيديوهات الحفل بين آلاف صفحات التواصل الاجتماعي.

حضر الحفل 11 ألف أجنبي و4آلاف مصري، لاستمتاع بالموسيقى الإلكترونية على سفح الأهرامات فى مشهد يجمع بين الفن الحديث وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

وتُعرف فرقة Anyma بإنها مشروع فني لماتيو ميليري صاحب الأداء الصوتي البصري المبتكر ،عبر تقديم عروض فنية بعدة أماكن شهيرة أبرزها الأهرامات ولاس فيغاس.

وإستعرضت الفرقة فنها بعنوان Quantum Genesys، والذي تميز بتقنيات بصرية متطورة، وإيقاعات نابضة، وتجربة صوتية مميزة وسط أجواء في واحدة من أعظم معالم العالم سفح الأهرامات.