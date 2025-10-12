لقطات من وصول المنتخب الوطني إلي ستاد القاهرة إستعداداً لمواجهة غينيا..شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من وصول المنتخب الوطني إلي ستاد القاهرة

إستعداداً لمواجهة غينيا بيساو.



يواجه منتخب مصر بعد قليل نظيره منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا على جيبوتى، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.