موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
منتخب مصر لرجال الهوكي يفوز على نيجيريا 6-3 بالبطولة الأفريقية بالإسماعيلية
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
أحمد موسى: الرئيس السيسي حذر من خطورة أزمة المياه.. ومصر لديها خطط استراتيجية لحماية أمنها المائي
للتحاور معهم.. رئيس جامعة الأزهر يقرر إنشاء مجلس شهري للطلاب الوافدين
لقطات من وصول المنتخب الوطني إلي ستاد القاهرة إستعداداً لمواجهة غينيا..شاهد
النيابة تطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول معركة الأسلحة البيضاء بميدان الحصري
وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية ربط خطة ترمب للسلام بمرجعيات القانون الدولي
تفاصيل اجتماع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد المعارضين لسياسات عبدالسند يمامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

علا محمد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من وصول المنتخب الوطني إلي ستاد القاهرة
إستعداداً لمواجهة غينيا بيساو.


يواجه منتخب مصر بعد قليل نظيره منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو
يواجه منتخب مصر في نظيره  منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة  في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا على جيبوتى، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

الإعلامي أحمد شوبير المنتخب الوطني غينيا بيساو استاد القاهرة كأس العالم

