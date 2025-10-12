قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء التوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا في هذا الموعد
خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق
تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم
شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا
أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي.. وتتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: يجب غسل الفم والتطيب قبل الصلاة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالطربوش.. الجماهير المصرية في مدرجات ستاد القاهرة قبل مواجهة غينيا بيساو ..شاهد

بالطربوش..الجماهير المصرية في مدرجات ستاد القاهرة قبل مواجهة غينيا بيساو..شاهد
بالطربوش..الجماهير المصرية في مدرجات ستاد القاهرة قبل مواجهة غينيا بيساو..شاهد
علا محمد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات للجماهير المصرية في مدرجات ستاد القاهرة قبل مواجهة غينيا بيساو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

يواجه منتخب مصر في نظيره  منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة  في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

نجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا على جيبوتى، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026

أحمد شوبير مدرجات ستاد القاهرة غينيا بيساو استاد القاهرة كأس العالم حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

ترشيحاتنا

اختفاء الصحفي صالح الجعفراوي خلال التغطية الإعلامية بغزة يثير الجدل عبر مواقع التواصل ..تفاصيل

اختفاء الصحفي صالح الجعفراوي خلال التغطية الإعلامية بغزة يثير الجدل عبر مواقع التواصل ..تفاصيل

وزير الري

وزير الري يلتقي نظيرة الهندي ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"

وزير الصحة

وزير الصحة يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد WifOR الألماني

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

فيديو

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

المزيد