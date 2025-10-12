قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية.. ونتنياهو يواجه مرحلة تكسير عظام
كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: شرم الشيخ تتأهب لقمة السلام والعالم يترقب الحدث من أرض مصر

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تستعد لاحتضان حدث عالمي كبير مع انطلاق قمة السلام غدًا بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن أنظار العالم تتجه نحو المدينة الساحرة التي ستصبح محور اهتمام وسائل الإعلام الدولية خلال الساعات القادمة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر ظلت على مدار أكثر من 40 عامًا ثابتة على موقفها المبدئي الداعي إلى السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية كانت دائمًا صاحبة مبادرات حقيقية لترسيخ السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وأضاف موسى: «بصوا على شرم الشيخ.. شوفوا الإعلام العالمي كله هناك، كل القنوات والصحف والمراسلين بدأوا يتجهوا للمدينة منذ إعلان موعد القمة»، موضحًا أن هذا الزخم يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري للحفاظ على استقرار المنطقة وتعزيز الحوار بين الشعوب.

وأشار موسى إلى أن مدينة شرم الشيخ أصبحت منصة عالمية للحوار والسلام، بعدما استضافت على مدار السنوات الماضية عدداً من القمم والمؤتمرات الدولية الكبرى، من مؤتمرات المناخ إلى اللقاءات السياسية والاقتصادية، لتؤكد مصر مجددًا أنها أرض السلام ورسالتها للعالم هي الحوار لا الصراع.

واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على أن المشهد العالمي غدًا سينطلق من شرم الشيخ، في لحظة فارقة تعكس المكانة التي وصلت إليها مصر سياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا على الساحة الدولية.

أحمد موسى ترامب مصر شرم الشيخ غزة سلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

ترشيحاتنا

نقابة المحامين

نقابة المحامين تهنئ الأعضاء المعيّنين بمجلس الشيوخ وتوجه الشكر لرئيس الجمهورية

تخرج الدفعة الرابعة من معهد المشورة

حفل خريجي معهد المشورة بمدينة السلام بحضور الأنبا مكسيموس

سفير مصر بجيبوتي يبحث مع وزير الطاقة المشروعات المصرية وفي مقدمتها محطة "عرتا" للطاقة الشمسية

سفير مصر بجيبوتي يتابع تنفيذ مشروع محطة "عرتا" للطاقة الشمسية

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد