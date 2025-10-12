أحمد موسى: شرم الشيخ تتأهب لقمة السلام والعالم يترقب الحدث من أرض مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تستعد لاحتضان حدث عالمي كبير مع انطلاق قمة السلام غدًا بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن أنظار العالم تتجه نحو المدينة الساحرة التي ستصبح محور اهتمام وسائل الإعلام الدولية خلال الساعات القادمة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر ظلت على مدار أكثر من 40 عامًا ثابتة على موقفها المبدئي الداعي إلى السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية كانت دائمًا صاحبة مبادرات حقيقية لترسيخ السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وأضاف موسى: «بصوا على شرم الشيخ.. شوفوا الإعلام العالمي كله هناك، كل القنوات والصحف والمراسلين بدأوا يتجهوا للمدينة منذ إعلان موعد القمة»، موضحًا أن هذا الزخم يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري للحفاظ على استقرار المنطقة وتعزيز الحوار بين الشعوب.

وأشار موسى إلى أن مدينة شرم الشيخ أصبحت منصة عالمية للحوار والسلام، بعدما استضافت على مدار السنوات الماضية عدداً من القمم والمؤتمرات الدولية الكبرى، من مؤتمرات المناخ إلى اللقاءات السياسية والاقتصادية، لتؤكد مصر مجددًا أنها أرض السلام ورسالتها للعالم هي الحوار لا الصراع.

واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على أن المشهد العالمي غدًا سينطلق من شرم الشيخ، في لحظة فارقة تعكس المكانة التي وصلت إليها مصر سياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا على الساحة الدولية.