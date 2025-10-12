أحمد موسى: الرئيس السيسي حذر من خطورة أزمة المياه في بلدان العالم

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الرئيس السيسي حذر من خطورة أزمة المياه التي تجابه بلدان العالم، مشيرا إلى أن مصر تحتاج 120 مليار م3 من المياه، وهناك أزمة كبيرة في المياه لمصر.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم حلقة خاصة من شرم الشيخ على هامش قمة السلام، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن نحتاج إدارة منظومة المياه بكفاءة عالية خاصة في الصرف الزراعي، ولدينا أفضل 3 محطات تحلية للمياه من أفضل محطات العالم وعلى رأسهم المحسمة.

وتابع أحمد موسى: إثيوبيا عاملة السد علشان يدايقونا ويغرقونا.. ومصر بفضل الله اتخذت إجراءات حتسمة لمواجهة تلك التحديات وعلى رأسها مفيض توشكى، وأماكن أخرى تستوعب مشكلة المياه.

مساحات هائلة من الأراضي

وواصل أحمد موسى: إثيوبيا عندهم مساحات هائلة من الأراضي الزراعية والمياه، والسد يستخدم كورقة سياسية وليس من اجل التنمية أو توليد الكهرباء.

واختتم أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد بأنه لا أحد يستطيع تهديد أمن مصر أو المساس بحق أكثر من 100 مليون مواطن.