تفاصيل اجتماع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد المعارضين لسياسات عبدالسند يمامة

اجتمع اليوم عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لبحث الأزمة التي يمر بها الحزب نتيجة القرارات الانفرادية لرئيس الوفد ومخالفته قرارات الهيئة العليا وهي الجهة المختصة باختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية، مخالفاً بذلك قراراتهم السابقة بعدم ترشيح أياً من النواب المدينين للحزب والذين لم يلتزموا بسداد مديونياتهم.

وأكدوا أن فشل الحزب تنظيمياً وسياسياً يتحمله رئيس الوفد الذي دأب على مخالفة اللائحة دون وضع أي اعتبار لكونه رجل قانون كما أنه يتجاهل الغضب الوفدي العام الذي قد يتحول لانفجار لن يسيطر عليه أحد بسبب المخالفات الجسيمة لرئيس الحزب.

كما أكد أعضاء الهيئة العليا الموقعين على البيان على ضرورة عودة الوفد كحزب مؤسسي ووجهوا رسالة لجموع الوفديين في أنحاء القطر المصري بأنهم سيبذلون كافة الجهود لإعادة بيت الأمة لمساره الصحيح ومنع محاولات توجيه الوفد نحو التقزم والانحراف بمساره البعيد عن تراثه وتاريخه الوطني ونضاله الطويل.

الموقعون:

١-فؤاد بدراوي

٢-محمد الزاهد

٣-حسين منصور

٤-عبدالعزيز النحاس

٥-محمد حلمي سويلم

٦-ياسر حسان

٧-طارق سباق

٨-مصطفى رسلان

٩-السيد الصاوي

١٠- محمد بركات

١١-طارق تهامي

١٢-إبراهيم صالح

١٣-محمود طايع

١٤-عادل التوني

١٥-أمل رمزي

١٦-أحمد شريف

١٧-أحمد أنيس سراج الدين

١٨-أشرف علي الدين

١٩-سعيد ضيف الله

٢٠-مصطفى شحاتة

٢١-عبدالعظيم الباسل

٢٢-محمد عبدالعليم داود

٢٣-صابر عطا