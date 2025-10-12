قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق
تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم
شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا
أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي.. وتتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: يجب غسل الفم والتطيب قبل الصلاة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
ديني

بعد تعيين ابنه بالشيوخ.. أسرة أحمد عمر هاشم توجه الشكر للرئيس السيسي

الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم

قدمت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بتعيين ابن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضوًا بمجلس الشيوخ.

وقالت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم في بيان رسمي لها: "تتقدم الأسرة الهاشمية بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي، على ثقته الغالية بتعيين الدكتور محمد أحمد عمر هاشم عضوًا بمجلس الشيوخ".

وأضافت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم: "إن هذا القرار الكريم يجسد حرص الدائم على اختيار الكفاءات الوطنية المخلصة، وأصحاب الفكر والعلم والخبرة، للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية".

وتابعت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم "نسأل الله العلي القدير أن يوفق فخامته ويسدد خطاه لما فيه خير الوطن ورفعة مصرنا الحبيبة، وأن يعين الدكتور محمد أحمد عمر هاشم على أداء رسالته في خدمة الوطن والمجتمع، وأن يكون خير امتداد للإمام الدكتور أحمد عمر هاشم في خدمة دينه ووطنه، تحت راية القيادة الحكيمة".

أبدى محمد أحمد عمر هاشم، ابن الدكتور أحمد عمر هاشم، امتنانه العميق وشكره إلى للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ.

ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: استشعرت بركة والدي المستمر حتى بعد وفاته

وقال محمد أحمد عمر هاشم، في تصريحات له، "استشعرت ببركة والدي وعطائه حتى بعد وفاته"، معلقا "محبة الناس لوالدي طوال حياته ممدودة فقد غمرنا بعلمه، ولا تزال رحماته تفيض علينا".

وأكد ابن الدكتور أحمد عمر هاشم أن تعيينه في مجلس الشيوخ مسئولية كبيرة وشرف عظيم، قائلاً "سأبذل كل جهدي لأكون امتدادًا لمسيرة والدي في العطاء والعمل الصادق من أجل الوطن".

تعيين ابن الدكتور أحمد عمر هاشم في مجلس الشيوخ

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بتعيين محمد أحمد عمر هشام، ابن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والذي رحل قبل أيام عن عالمنا، عضوًا بمجلس الشيوخ.

وتضمنت تعيينات مجلس الشيوخ تعيين 100 عضوا وذلك بموجب نص القانون والدستور.

ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1- أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5- أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.

وينص قانون مجلس الشيوع على أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

الجدير بالذكر أنه من المعتاد اختيار أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من الكفاءات وأصحاب الخبرات في مجالات عدة لزيادة الاسهامات في القوانين التي تناقش بداخل المجلس مثل أساتذة الجامعات والسياسيين والإعلاميين والفنانين وأعضاء النقابات ورؤساء مجالس الجهات الحكومية.

الدكتور أحمد عمر هاشم أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم السيسي الشيوخ ابن الدكتور أحمد عمر هاشم

