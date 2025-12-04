الإقبال متوسط.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات النواب في الرمل بالإسكندرية

شهدت انطلاقة اليوم الثاني من انتخابات الجولة الأولى لدائرة الرمل بالإسكندرية عقب إعادتها إقبالاً متوسطًا من الناخبين.

جدير بالذكر أن عدد المرشحين بالدائرة 16 مرشحًا، مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب حماة الوطن و13 مرشحًا مستقلاً، يتنافسون على 3 مقاعد بينما يبلغ عدد الناخبين 744 ألفًا و824 ناخبًا في 89 لجنة انتخابية.

ويتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة الرمل.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية التصويت في يومها الأول. وقد انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وتستمر على مدار يومي 3 و4 ديسمبر 2025.

وشدد المحافظ على أن أي مستجدات أو تحديات يتم التعامل معها فورًا لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، موضحًا أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للناخبين، بما يضمن الإدلاء بالأصوات بسهولة ويسر. وأضاف أن المشاركة في الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل الوطن.

كما أعلنت المحافظة عن تخصيص الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، بالإضافة إلى الأرقام التالية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين على مدار الساعة: (4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137).