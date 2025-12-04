الخلوة الأولي لمجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة | صور

استُكملَت، أمس، الخلوة الروحية الأولي لمجمع كهنة إيبارشية حلوان المعصرة برعاية، وحضور، وتنظيم الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها ببيت سان مارك بالخطاطبة.

خلوة الآباء الكهنة

وكانت فقرات اليوم الثاني كالتالي: -

- القداس الإلهي.

- تقسيم الآباء الكهنة إلي خمس مجموعات نقاشية لدراسات كتابية، وتقديمها لباقي المجموعات في وقت قصير.



- كلمة لنيافة الأنبا ميخائيل عن "وَأَمَّا غَايَةُ الْوَصِيَّةِ فَهِيَ الْمَحَبَّةُ مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ، وَضَمِيرٍ صَالِحٍ، وَإِيمَانٍ بِلاَ رِيَاءٍ" (١تي١: ٥).

- عشية عيد استشهاد القديس العظيم مرقوريوس أبي سيفين.

- تسبحة نصف الليل.

والجدير بالذكر أنه هذه الخلوة هي الأولي لنيافته مع مجمع كهنة الإيبارشية والخلوة تستمر حتي اليوم الخميس.