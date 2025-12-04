قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحي وضار.. استخدام خاطئ للعسل يسبب السرطان ونوع منه يعالجه| كيف؟

ولاء خنيزي

يُعتبر العسل واحدًا من أقدم وأغنى الهدايا الطبيعية للإنسان، حيث اعتمد عليه منذ آلاف السنين في الغذاء والطب، لما يحتويه من عناصر غذائية ومركبات طبيعية تمنحه قدرة على تعزيز المناعة، تهدئة التهابات الحلق، وتحسين صحة الجهاز الهضمي. ورغم فوائده العديدة، حذر خبراء التغذية من أن هناك حالات معينة يمكن أن يفقد فيها العسل خصائصه الصحية ويصبح ضارًا للجسم.

تحذير من إضافة العسل إلى المشروبات الساخنة

وخلال ظهورها في برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة dmc، أكدت الدكتورة هبة عصام، أخصائية التغذية العلاجية، أن خطأ شائع يرتكبه الكثيرون هو إضافة العسل الأبيض إلى المشروبات الساخنة أو تسخينه أثناء الطهي.

وأوضحت أن العسل يحتوي على مادة طبيعية تُسمى HMF، موجودة بنسبة منخفضة آمنة في حالته الطبيعية. لكن عند تعرض العسل لحرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، تتضاعف نسبة هذه المادة بشكل كبير، مما قد يحول العسل إلى مادة ضارة ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.

وأضافت أن إضافة العسل إلى:

  • الشاي أو القهوة أثناء الغليان
  • الأعشاب المغلية
  • الحليب الساخن
  • الحلويات التي تتطلب حرارة عالية

يتسبب في فقدان العسل لقيمته الغذائية وتحوله إلى مادة غير صحية. لذا نصحت الدكتورة هبة بأن يُضاف العسل فقط إلى المشروبات أو الأطعمة الفاترة، وتحديدًا عند درجة حرارة أقل من 40، مع ترك المشروب يبرد قليلًا قبل الإضافة لضمان الاستفادة من خصائصه العلاجية.

أبحاث جديدة لعسل المانوكا في مكافحة السرطان

على الجانب الآخر، كشفت دراسات نشرت نتائجها عام 2022 من جامعة الإمارات بقيادة الدكتور باسل الرمادي، أستاذ علم المناعة السرطاني، عن قدرة عسل المانوكا على تثبيط نمو عدة أنواع من الخلايا السرطانية، بما في ذلك سرطان الجلد، وسرطان الثدي، وسرطان القولون.

وأوضحت الدراسة تحديد جزيء رئيسي في خلايا سرطان الثدي يعمل العسل على تثبيط نشاطه، مما يؤدي إلى إيقاف نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشارها. وأظهرت التجارب أيضًا أن الجرعات الصغيرة من عسل المانوكا تحفّز عملية الموت الخلوي المبرمج (الاستماتة)، وهي آلية طبيعية يستخدمها الجسم للتخلص من الخلايا غير المرغوبة والحفاظ على التوازن الخلوي.

ويتيح هذا الاكتشاف إمكانية استخدام عسل المانوكا بالتوازي مع العلاج الكيميائي لتقليل الآثار الجانبية السامة دون التأثير على فعالية العلاج. وقد نشرت النتائج مؤخرًا في مجلة Frontiers المتخصصة بعلم الأورام، ويُعد هذا الإنجاز ثمرة التجارب المكثفة التي أجراها الفريق البحثي بدعم من مختبرات جامعة الإمارات الحديثة، مما يفتح المجال لمزيد من الأبحاث حول استخدام العسل كعلاج تكميلي للسرطان، وخاصة الأنواع المقاومة للعلاجات التقليدية مثل سرطان الثدي السلبي الثلاثي.

