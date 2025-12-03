قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
وزير الصحة يبحث مع وفد سعودي توطين تصنيع الدواء وتوسيع البرامج الصحية
إسرائيل: معبر رفح سيفتح قريبا للسماح بعبور الغزيين إلى مصر
أصل الحكاية

يحمل رسالة أم يعبر عن مشاعر؟.. كيف تفرق بين الحلم وأضغاث الأحلام؟

يحمل رسالة أم يعبر عن مشاعر؟.. كيف تفرق بين الحلم وأطغاس الأحلام؟
يحمل رسالة أم يعبر عن مشاعر؟.. كيف تفرق بين الحلم وأطغاس الأحلام؟
ولاء خنيزي

يعيش الإنسان تجربة الحلم بصورة يومية أثناء نومه، غير أنّ معنى الحلم وأهميته يختلفان تبعًا لطبيعته وما يتضمّنه من إشارات وعواطف، فهناك أحلام تنبع من النفس وتعبر عن حالتها الداخلية، وأخرى تحمل رسائل أو تنبيهات تستدعي التأمل والفهم، ويساعد إدراك الفارق بين النوعين على فهم الذات بعمق والتعامل مع المشاعر واتخاذ القرارات الملائمة في الحياة اليومية، وذلك وفقًا لما نشره موقع psychologytimes

الحلم النفسي وانعكاس المشاعر الباطنية

يشير الحلم النفسي إلى صور وأحداث تنبع من العقل الباطن وتعكس ما يختزنه من أفكار ومشاعر وتجارب يومية، وقد يظهر هذا النوع من الأحلام في هيئة مواقف مألوفة أو أحداث تتكرر أو مشاعر متضاربة، وغالبًا لا يحمل معنى يتجاوز الواقع النفسي لصاحبه، فقد يرى المرء نفسه في العمل أو الدراسة أو وسط مشكلات عائلية، وهو ما يعبر عن القلق أو الضغط أو الانشغال الذهني الذي يعيشه خلال يومه.

الحلم ذو الرسالة وإشارات العقل العميق

على الجانب الآخر، يبرز الحلم الرسائلي بوصفه تجربة مختلفة يشعر صاحبها بأنّها تحمل دلالة خاصة أو تنبيهًا مهمًا، وقد يتعلق هذا الحلم بقرار مصيري أو تحذير من موقف قادم أو إشارة إلى فرصة ينبغي الالتفات إليها، ويتميز هذا النوع بوجود رموز أو أحداث غير مألوفة وبشعور قوي يبقى في النفس بعد الاستيقاظ ويحثّ الإنسان على التفكير والتفسير.

الفروق بين الحلم النفسي والحلم الرسالي

يتحدد التمييز بين النوعين عبر مؤشرات واضحة، فالحلم النفسي يرتبط غالبًا بالمواقف اليومية وما يصاحبها من قلق أو فرح أو خوف، ويزول أثره تدريجيًا بعد الاستيقاظ، أما الحلم الرسالي فيتسم بالغموض والقوة وباحتوائه على رموز غير اعتيادية، كما يظل تأثيره حاضرًا في النفس لوقت ممتد ويولد رغبة لدى صاحبه في تحليله وفهم رسالته.

أهمية إدراك طبيعة الحلم

يسهم التعرف على نوع الحلم في مساعدة الإنسان على التعامل مع ذاته بوعي أكبر، فإذا كان الحلم نفسيًا أمكن استخدامه لفهم الضغوط الداخلية ومحاولة تخفيف التوتر، أما إذا كان يحمل رسالة فقد يمثل فرصة لاتخاذ قرار صائب أو الاستعداد لموقف محتمل، وبذلك يصبح الحلم أداة لفهم النفس والواقع معًا.

الحلم أطغاس الأحلام الأحلام مشاعر رسالة الحلم النفسي الحلم الرسالي

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

ريهام عبد الغفور و والدها

ريهام عبد الغفور تستعيد ذكرى رحيل والدها بكلمات مؤثرة

الفنان صلاح قابيل

في ذكرى رحيل الفنان صلاح قابيل.. الشرير الشيك

كندة علوش وعمرو يوسف

إطلالة رومانسية لـ كندة علوش برفقة زوجها عمرو يوسف

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

