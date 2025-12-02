رمضان 2026.. كل ما تحتاج معرفته عن موعده وعدد ساعات الصيام

مع اقتراب نهاية العام، تصدّر موعد شهر رمضان 2026 محركات البحث، في ظل رغبة المواطنين في الاستعداد المبكر لطقوس الشهر المبارك. يعتبر رمضان الشهر التاسع في التقويم الهجري، ويتميز بخصائصه الروحية والاجتماعية، حيث يمارس المسلمون فيه الصيام والعبادة والتقرب إلى الله، إلى جانب تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية من خلال الإفطار الجماعي والصلاة في المساجد.

وفقًا للحسابات الفلكية للعام الهجري 1447، يُتوقع أن يكون الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام رمضان فلكيًا، وفق الدليل الهجري المعتمد. ويشمل التقويم الهجري 12 شهرًا، وهي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة.

التحري عن الهلال والقرار النهائي

يؤكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه سيتم تحري هلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، وهو اليوم المكمل لشهر شعبان فلكيًا. ويهدف التحري إلى تحديد ما إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو بداية الشهر الكريم. بعد ذلك، تعلن دار الإفتاء المصرية القرار النهائي بعد متابعة لجان الرصد المنتشرة في مختلف المحافظات، لضمان دقة تحديد أول أيام رمضان بما يتوافق مع الرؤية الشرعية للهلال.

عدد أيام رمضان وساعات الصيام

تشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان لعام 2026 سيكتمل ثلاثين يومًا، على أن يكون آخر أيامه يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، ويوافق عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 18 مارس، مع التأكيد أن هذه المواعيد تقديرية حتى تأكيدها رسميًا بعد تحري هلال شوال.

أما فيما يخص ساعات الصيام، فتتراوح حسب التقديرات بين 12 و13 ساعة تقريبًا في معظم الدول العربية، مع اختلاف بسيط حسب الموقع الجغرافي وخطوط الطول. ومن المتوقع أن تكون ساعات الصوم أقصر نسبيًا في بدايات الشهر، ثم تزداد تدريجيًا مع تقدم الأيام. هذا يجعل الاستعداد المبكر للصائمين مهمًا، سواء من ناحية تنظيم النوم والطعام أو التدرّب تدريجيًا على الصيام لفترات طويلة.

الاستعداد الروحي والصحي لشهر رمضان

يُعد التخطيط المسبق لشهر رمضان ضرورة لتحقيق أقصى استفادة روحية وصحية. ويمكن للمسلمين الاستعداد من خلال ضبط أوقات النوم، والالتزام بوجبات غذائية متوازنة، وممارسة الرياضة الخفيفة، للحفاظ على الطاقة أثناء الصيام. كما يُنصح بالتركيز على قراءة القرآن والعبادات، والاستفادة من الفرص الاجتماعية لتعزيز الروابط العائلية والمجتمعية، بما يعكس روح الشهر الكريم.