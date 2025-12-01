إحالة 19 طالبًا وطالبة بكلية طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب (القصة الكاملة)

إحالة 19 طالبًا وطالبة بكلية طب الإسكندرية .. شهدت كلية الطب بجامعة الإسكندرية حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد صدور قرار رسمي من إدارة الكلية بإحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي.

هذا القرار جاء من دون أي إشارة من الكلية إلى تفاصيل أو خلفيات الإحالة أو أسبابها، وهو ما فتح باب التساؤلات داخل الحرم الجامعي وبين طلاب المراحل المختلفة، خاصة مع شمول القرار طلابًا من برامج دراسية متعددة.

إدارة الكلية أكدت في خطابها الرسمي أن الإحالة تأتي وفق الإجراءات القانونية الداخلية، من دون أن تفصح عن طبيعة الوقائع التي دعت إلى هذا القرار، مكتفية بتحديد موعد رسمي لانعقاد مجلس التأديب.

تفاصيل القرار الرسمي الصادر عن كلية الطب

تضمن القرار إحالة الطلاب إلى مجلس تأديب ابتدائي استنادًا إلى ما ورد في الكشوف المرفقة، التي ضمت أسماء 19 طالبًا وطالبة من الفرقة الثانية وحتى السادسة، موزعين على البرنامج العام والبرنامج الدولي.

وأشار الخطاب إلى أن القرار صدر رسميًا من إدارة الكلية، مع التشديد على إخطار جميع الطلاب المحالين بالموعد المحدد للجلسة التأديبية.

تزامن صدور القرار مع تساؤلات كثيرة داخل المجتمع الطلابي حول الأسباب التي لم تُذكر في الخطاب، خاصة أن الإجراءات التأديبية عادة ما تتضمن إيضاحًا عامًا لطبيعة المخالفات، بينما جاء هذا القرار خاليًا من أي تفاصيل، وهو ما أثار حالة من الترقب.

أسماء الطلاب المحالين من البرنامج العام

شملت قائمة الإحالة 16 طالبًا وطالبة من البرنامج العام موزعين على عدة فرق دراسية، وقد جاءت الأسماء وفقًا للكشوف الرسمية الصادرة عن كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

وجاءت أسماء طلاب الفرقة الرابعة في البرنامج العام على النحو الآتي:

البراء غازي محمد المصيلحة . حسام هادي . محمود أحمد كامل الحسن . طارق إياد عبد المجيد القنيسي . أحمد عبد الرحيم محمد عبد الحميد . محمد محمد عبده . رحمة أسامة عبد الفتاح حلمي . مايا محمد إسماعيل . هنا محمد أحمد محمد .

وضمت الفرقة الخامسة في البرنامج العام ثلاثة أسماء هي:

محمد حسني توفيق . يوسف محمد محمد إسماعيل . ملك حسام الدين أحمد محمد .

كما شملت الفرقة الثانية بالبرنامج العام أربعة طلاب وهم:

ملك أحمد محمد محمد فاروق . عمار جمال عبد الحميد فاروق. محمد فتحي محمد علي . رحمة أحمد عبد الباسط.

الطلاب المحالون من البرنامج الدولي

شملت قائمة الإحالة أيضًا ثلاثة طلاب من البرنامج الدولي، وهم:

تركي بن عايض بن عايض من الفرقة السادسة.

محمد عبد الله الفضلي من الفرقة الثالثة.

فارس غازي زيد بن عبد الله البطيري من الفرقة الرابعة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للطلاب الذين شملهم القرار إلى 19 طالبًا وطالبة، منهم 16 في البرنامج العام و3 في البرنامج الدولي، وفقًا لما أوضحه الخطاب الرسمي الصادر عن الكلية.

موعد انعقاد مجلس التأديب الابتدائي

حددت كلية الطب بجامعة الإسكندرية يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 موعدًا رسميًا لانعقاد مجلس التأديب الابتدائي داخل مقر الكلية.

وألزمت الإدارات المختصة بإخطار جميع الطلاب المحالين بالقرار بشكل رسمي، وإبلاغ الكلية بما يؤكد إتمام عملية الإخطار قبل انعقاد الجلسة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الالتزام بالقواعد التنظيمية واللوائح الداخلية التي تفرض ضرورة إخطار الطالب بموعد الجلسة لضمان حضوره وتمكينه من تقديم ما يلزم من ملاحظات أو مستندات خلال جلسة مجلس التأديب.

تأكيد الكلية على ضرورة الالتزام بالإخطار الرسمي

شددت إدارة الكلية في خطابها على أهمية إخطار جميع الطلاب المذكورين بالموعد المحدد للجلسة، مؤكدة أن حضورهم يعد جزءًا أساسيًا من الإجراءات القانونية المقررة.

ويأتي هذا التشديد في إطار حرص كلية الطب على ضبط السلوك الأكاديمي والمحافظة على الانضباط داخل الحرم الجامعي، بما يتوافق مع اللوائح المنظمة للعمل الجامعي.

وتتابع إدارة الكلية الإجراءات المتعلقة بعملية الإخطار للتأكد من وصولها إلى جميع الطلاب، وذلك لضمان سير العملية التأديبية بشفافية كاملة وفق القوانين المعمول بها داخل جامعة الإسكندرية.