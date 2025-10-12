تكثيف الأعمال بمشروع “سكن مصر – أرض المعارض” المرحلة الثالثة بمدينة القاهرة الجديدة

يشهد مشروع “سكن مصر – أرض المعارض” المرحلة الثالثة بمدينة القاهرة الجديدة تكثيفًا في وتيرة الأعمال بكافة القطاعات.

في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية الجارية بمختلف المدن الجديدة.

حيث تتم حاليًا أعمال الطرق واللاندسكيب وشبكات الغاز والاتصالات وكافة المرافق والخدمات، وذلك بمتابعة مستمرة من المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الذي يحرص على المرور الميداني الدوري لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الانتهاء من المشروعات السكنية وفق أعلى معايير الجودة والتشطيب والخدمات، لتسليم الوحدات لمستحقيها في أقرب وقت ممكن.

المتبقي من إجمالي مشروع سكن مصر أرض المعارض “ساوث هيلز”

٢٨ عمارة بالمنطقة الثانية

١٩ عمارة بالمنطقة الثالثة

ويواصل جهاز المدينة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، بما يعكس جدية الدولة في تنفيذ مشروعاتها السكنية بأعلى كفاءة.

