كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا

أصدرت وزارة الخارجية في كوبا، بيانا، أكدت فيه رفضها للاتهامات الزائفة التي تروجها حكومة الولايات المتحدة بشأن تورط كوبا المزعوم في النزاع العسكري في أوكرانيا.

وأضافت في بيانها، أنه منذ سبتمبر 2023، حُكم على 26 كوبيا بالسجن لمدد تتراوح من 5 إلى 14 عاما بتهمة “العمل كمرتزقة”؛ بعد انتشار تقارير عن إرسال كوبيين إلى جبهة القتال في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلاده "على علم بتقارير تفيد بأن مواطنين كوبيين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف "لقد فشل النظام الكوبي في حماية مواطنيه من استخدامهم كبيادق" في هذه الحرب.

وأشار بيان الخارجية الكوبية، إلى أن هافانا "لا تملك معلومات دقيقة عن المواطنين الكوبيين" المشاركين "بمفردهم" في قوات الطرفين المتنازعين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أن "أيا منهم لم يتلق تشجيعا أو التزاما أو موافقة من الدولة الكوبية على أفعاله".