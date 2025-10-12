وزير الخارجية الأمريكي يهنئ إسبانيا بعيدها الوطني ويشيد بالشراكة بين البلدين

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إسبانيا بمناسبة عيدها الوطني.



وقال روبيو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية ، : "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أهنئ شعب إسبانيا بمناسبة احتفاله بالعيد الوطني"، مؤكدًا أن هذا اليوم يخلد الروابط التاريخية والثقافية الغنية التي تمثل أساس الشراكة بين البلدين.



وأشار إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة وإسبانيا، باعتبارهما عضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين من خلال التعاون في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب.



ودعا روبيو إلى ضرورة التزام جميع دول الحلف، بما في ذلك إسبانيا، بالإنفاق الدفاعي بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لضمان استدامة قوة الحلف وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.



وفي ختام بيانه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن خالص تهانيه للشعب الإسباني بهذه المناسبة الوطنية.