بسمة وهبة: الدور المصري بات حجر الزاوية في أي تسوية قادمة للملف الفلسطيني

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ العديد من القادة عبّروا عن تقديرهم الكبير لدور مصر في قيادة جهود السلام بالمنطقة، حيث أشاد المستشار الألماني فريدريش ميرز خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي بجهوده في إنهاء الحرب في غزة واحتضان القاهرة لمفاوضات السلام، بينما أكّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني مشاركة بلديهما في القمة؛ دعما لمبادرة السلام.

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ البيت الأبيض أعلن أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور مصر؛ للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق، مؤكدا أنّ الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس قطاع غزة وحده.

وأشارت إلى أنّ الإليزيه أعلن أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر؛ لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة السلام التي رعتها كلٌّ من مصر وقطر وتركيا إلى جانب الولايات المتحدةـ

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أكّد أنّ القمة تمثل نقطة تحوّل تاريخية، مشدداً على أهمية التنسيق الدولي لضمان استمرار الهدنة وإعادة إعمار غزة.

ونوهت بسمة وهبة بأنّ حضور أكثر من 20 دولة في قمة شرم الشيخ؛ يعكس الإجماع الدولي على ضرورة إرساء سلام شامل ودائم في المنطقة، مؤكدة أنّ الدور المصري بات حجر الزاوية في أي تسوية قادمة للملف الفلسطيني، بما يضمن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.