بمشاركة الطيار.. هامبورج يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على فيتزلار بالدوري الألماني لليد

استعاد هامبورج الألماني، الذي يضم بين صفوفه محمد عصام الطيار، حاس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، نغمة الانتصارات، بالفوز على فيتزلار بنتيجة 35-25، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة تألق محمد عصام الطيار، بتصديه لـ 14 كرة من أصل 37 تسديدة على مرماه، بنسبة وصلت إلى 38 %، ليقود هامبورج لاستعادة نغمة الانتصارات بعد 4 هزائم وتعادل في الجولات الماضية بالدوري الألماني.

كما شهدت المباراة مشاركة كريم هنداوي وأحمد هشام سيسا، لاعبا منتخب مصر، والمحترفان في صفوف فيتزلار. وقد تصدى الأول لتصويبتين في 15 دقيقة فقط، بينما تمكن الثاني من إحراز 4 أهداف.

وبهذه النتيجة، قفز هامبورج إلى المركز العاشر بالدوري الألماني برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد فيتزلار عند النقطة الخامسة في المركز الـ 14.