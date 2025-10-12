نتائج اليوم الثاني ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

اختتمت مساء اليوم فعاليات اليوم الثاني من منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقامة في العاصمة الإدارية خلال الفترة ما بين التاسع وحتى الثامن عشر من أكتوبر الجاري، والتي تُقام لأول مرة في القارة الأفريقية.

وشهد اليوم إقامة منافسات قوية في ثلاثة أوزان هي 88 كجم و59 كجم للرجال و55 كجم للسيدات، وسط أجواء حماسية ومنافسة شرسة بين المشاركين من مختلف دول العالم.

ففي منافسات وزن 88 كجم للرجال، نجح البطل المصري محمد صبحي في تحقيق الميدالية البرونزية بعد رفع 227 كجم، خلف الصيني بانبان يان صاحب الذهبية برصيد 244 كجم، والإيراني روحالله روستاني الذي نال الفضية بعد رفع 243 كجم.

وشهدت المنافسات أيضًا مشاركة اللاعبين المصريين مظهر تمام الذي حل سابعًا بعد رفع 208 كجم، وإسلام محمد الذي جاء في المركز التاسع بعد رفع 200 كجم.

وفي منافسات وزن 59 كجم للرجال، تألق البطل الأولمبي محمد المنياوي ونجح في التتويج بالميدالية الذهبية بعد رفع 210 كجم، متفوقًا على العراقي مصطفى راضي صاحب الفضية برصيد 203 كجم، والصيني يونجكاي شي الذي نال البرونزية بعد رفع 200 كجم.

وبذلك أضاف المنياوي الميدالية الثانية لمصر في منافسات الكبار بعد برونزية محمد صبحي في وزن 88 كجم.

أما في منافسات السيدات لوزن 55 كجم، فقد تُوجت النيجيرية إيستر أويما بالميدالية الذهبية بعد رفع 125 كجم، وجاءت التركية بيسرا دومان في المركز الثاني برصيد 121 كجم، بينما حصلت الروسية تامارا بودبالنايا على الميدالية البرونزية بعد رفع 120 كجم.

وشهدت المنافسات مشاركة البطلة المصرية نوال رمضان التي احتلت المركز السادس بعد رفع 115 كجم.

ومن المنتظر أن تتواصل منافسات الكبار خلال الأيام المقبلة حتى يوم الجمعة، على أن تختتم البطولة يوم السبت بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط.

