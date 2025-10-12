قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية.. ونتنياهو يواجه مرحلة تكسير عظام
كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتائج اليوم الثاني ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي
ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي
عبدالحكيم أبو علم

اختتمت مساء اليوم فعاليات اليوم الثاني من منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقامة في العاصمة الإدارية خلال الفترة ما بين التاسع وحتى الثامن عشر من أكتوبر الجاري، والتي تُقام لأول مرة في القارة الأفريقية.

وشهد اليوم إقامة منافسات قوية في ثلاثة أوزان هي 88 كجم و59 كجم للرجال و55 كجم للسيدات، وسط أجواء حماسية ومنافسة شرسة بين المشاركين من مختلف دول العالم.

ففي منافسات وزن 88 كجم للرجال، نجح البطل المصري محمد صبحي في تحقيق الميدالية البرونزية بعد رفع 227 كجم، خلف الصيني بانبان يان صاحب الذهبية برصيد 244 كجم، والإيراني روحالله روستاني الذي نال الفضية بعد رفع 243 كجم.

وشهدت المنافسات أيضًا مشاركة اللاعبين المصريين مظهر تمام الذي حل سابعًا بعد رفع 208 كجم، وإسلام محمد الذي جاء في المركز التاسع بعد رفع 200 كجم.

وفي منافسات وزن 59 كجم للرجال، تألق البطل الأولمبي محمد المنياوي ونجح في التتويج بالميدالية الذهبية بعد رفع 210 كجم، متفوقًا على العراقي مصطفى راضي صاحب الفضية برصيد 203 كجم، والصيني يونجكاي شي الذي نال البرونزية بعد رفع 200 كجم.

وبذلك أضاف المنياوي الميدالية الثانية لمصر في منافسات الكبار بعد برونزية محمد صبحي في وزن 88 كجم.

أما في منافسات السيدات لوزن 55 كجم، فقد تُوجت النيجيرية إيستر أويما بالميدالية الذهبية بعد رفع 125 كجم، وجاءت التركية بيسرا دومان في المركز الثاني برصيد 121 كجم، بينما حصلت الروسية تامارا بودبالنايا على الميدالية البرونزية بعد رفع 120 كجم.

وشهدت المنافسات مشاركة البطلة المصرية نوال رمضان التي احتلت المركز السادس بعد رفع 115 كجم.

ومن المنتظر أن تتواصل منافسات الكبار خلال الأيام المقبلة حتى يوم الجمعة، على أن تختتم البطولة يوم السبت بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط.
 

ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي العاصمة الإدارية محمد صبحي محمد المنياوي نوال رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

ترشيحاتنا

الحريق

السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالقليوبية

أبطال المنتخب

بمشاركة أبطال كفر الشيخ.. منتخب مصر البارالمبي يفوز على الهند ببطولة العالم للطائرة

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية يوجه بالتيسير على المستثمرين لزيادة فرص العمل

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد