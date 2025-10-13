حريق هائل يلتهم دير تاريخي في إيطاليا

اندلع حريق ضخم في دير برناجا التاريخي الواقع في بلدة فالت بريانزا بمنطقة لومبارديا شمالي إيطاليا، دون أن يسفر عن أي إصابات، بحسب ما أفادت به فرق الإطفاء الإيطالية.

وأوضحت السلطات أن النيران اندلعت وامتدت سريعًا لتشمل معظم أجزاء المبنى، كما أظهرت الصور التي التُقطت خلال الليل حجم الأضرار التي لحقت بالدير.

وقالت فرق الإطفاء في بيان رسمي: "تعمل فرقنا على إخماد الحريق في دير برناجا، وقد تم احتواء ألسنة اللهب، ويجري حاليًا تنفيذ عمليات واسعة في المنطقة المتضررة".

وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت 21 راهبة داخل الدير لحظة اندلاع الحريق، حيث كن يتابعن على شاشة التلفاز صلاة يترأسها البابا ليون الرابع عشر، وتم إخلاؤهن جميعًا بسلام دون إصابات تذكر.