هذه آلية التسليم.. إسرائيل تعتزم الإفراح عن الأسرى فجر اليوم الإثنين

تعتزم "الحكومة الإسرائيلية" الإفراج عن المحتجزين في غزة، وقال متحدث شؤون الأسري الفلسطينيين، انه من المقرر الإفراج عن 250 أسيرا من ذوي الأحكام العالية.

وأضاف متحدث شؤون الأسري، للقاهرة الإخبارية، أن الاحتـ.ـلال يرفض إدراج مروان البرغوثي على قائمة المفرج عنهم.

وأشار إلى أن الاحتـ.ـلال جمع الأسرى في سجني عوفر والنقب تمهيدا للإفراج عنهم.

وكشفت وكالة رويترز أن "الرهائن الأحياء سيُسلَّمون صباح اليوم في عدة نقاط بقطاع غزة".

كما أفادت التقارير بأن "حماس ستسلم عددًا من الرهائن القتلى مساء اليوم".

وأشارت التقارير، نقلاً عن مصدر رفيع في حماس، أن "الحركة انتهت من إحصاء الأسرى الأحياء وتقسيمهم إلى نقاط داخل القطاع، تمهيداً لتسليمهم".

وصرحت بأن الوسطاء ما زالوا يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن قائمة الأسرى الفلسطينيين المتوقع إطلاق سراحهم.

وتابعت أن "الطرفين سيجتمعان مع الصليب الأحمر لوضع اللمسات الأخيرة على آلية تسليم الأسرى، وستتم عملية نقل الأسرى عبر ثلاثة مسارات مختلفة في أنحاء غزة".