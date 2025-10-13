قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
أفضل دعاء قبل النوم.. 15 آية قرآنية داوم عليها النبي كل ليلة
حريق هائل يلتهم دير تاريخي في إيطاليا
ترامب: العالم يعيش لحظة تاريخية.. والشرق الأوسط يشهد تحولا غير مسبوق
تأثير النعاس على الوضوء والصلاة.. الإفتاء توضح
الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين
هذه آلية التسليم.. إسرائيل تعتزم الإفراح عن الأسرى فجر اليوم الإثنين
ترامب: الحرب انتهت في غزة.. وبدء مهمة إعادة إعمار القطاع بسرعة
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
هذه آلية التسليم.. إسرائيل تعتزم الإفراح عن الأسرى فجر اليوم الإثنين

تسليم الأسرى
تسليم الأسرى
محمد شحتة

تعتزم "الحكومة الإسرائيلية" الإفراج عن المحتجزين في غزة، وقال متحدث شؤون الأسري الفلسطينيين، انه من المقرر الإفراج عن 250 أسيرا من ذوي الأحكام العالية.

وأضاف متحدث شؤون الأسري، للقاهرة الإخبارية، أن الاحتـ.ـلال يرفض إدراج مروان البرغوثي على قائمة المفرج عنهم.

وأشار إلى أن الاحتـ.ـلال جمع الأسرى في سجني عوفر والنقب تمهيدا للإفراج عنهم.

وكشفت وكالة رويترز أن "الرهائن الأحياء سيُسلَّمون صباح اليوم في عدة نقاط بقطاع غزة".

كما أفادت التقارير بأن "حماس ستسلم عددًا من الرهائن القتلى مساء اليوم".

وأشارت التقارير، نقلاً عن مصدر رفيع في حماس، أن "الحركة انتهت من إحصاء الأسرى الأحياء وتقسيمهم إلى نقاط داخل القطاع، تمهيداً لتسليمهم".

وصرحت بأن الوسطاء ما زالوا يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن قائمة الأسرى الفلسطينيين المتوقع إطلاق سراحهم.

وتابعت أن "الطرفين سيجتمعان مع الصليب الأحمر لوضع اللمسات الأخيرة على آلية تسليم الأسرى، وستتم عملية نقل الأسرى عبر ثلاثة مسارات مختلفة في أنحاء غزة".

الأسرى غزة إسرائيل الرهائن الاحتـ

المساعدات المصرية إلى غزة
احمد فهمي
د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

