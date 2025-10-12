رئيس تنمية ٦ أكتوبر: تنفيذ ١٩ قرار إزالة لتغيير النشاط بالقطاع الشرقي

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط داخل المدن الجديدة، ومنع أي مظاهر للعشوائية أو التعديات على أراضي الدولة، وبناءً على تعليمات المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بمواصلة تنفيذ قرارات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع أي مخالفة في مهدها.

أصدرت إدارة الإعلام بالجهاز التقرير الأسبوعي حول جهود إدارات الإزالات والإشغالات خلال الأسبوع الماضي.

تنفيذ ١٩ قرار إزالة لتغيير النشاط

أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم تنفيذ عدد ١٩ قرار إزالة بالقطاع الشرقي لتغيير النشاط من سكني إلى (تجاري – إداري – حضانة – مكاتب دعاية وإعلان – تسويق عقاري)، تنفيذًا لقرارات الجهاز بمنع استغلال الوحدات السكنية في أنشطة مخالفة.

أبرز نتائج حملات الإزالات الفورية

أسفرت الحملات التي نفذتها إدارات الإزالات عن النتائج التالية:

- إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم 51F بالحى التاسع.

- إزالة فورية للسلم المخالف بعمارة 303 بالحى السابع.

- إزالة مبانٍ وخرسانات مخالفة فوق سطح الروف بالقطعة رقم 1942 بالحى الثاني – المجاورة السابعة.

- فك الشدة الخشبية الكاملة بالقطعة رقم 4 بالمنطقة السياحية الأولى الشمالية.

- التعامل مع محاولة تغيير النشاط للمرة الثالثة بالوحدة رقم (2) بالعمارة رقم (29) بالحى الثاني عشر – المجاورة السادسة.

- إيقاف أعمال وإزالة أعمدة خرسانية بالقطعة رقم 197 بالحى المتميز – المجاورة الأولى لمخالفة اشتراطات البناء.

- إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم 276 بالمجاورة الثانية – الحى الأول.

- إزالة فورية للأعمدة الخرسانية المخالفة بقطعتَي 2073 و2043 بالحى الثاني – المجاورة السابعة.

- إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم 1971 بالحى الثاني – المجاورة السابعة.

استمرار حملات الإشغالات صباحًا ومساءً

أكد رئيس الجهاز استمرار حملات الإشغالات في القطاعات المختلفة صباحًا ومساءً لردع المخالفين، وأسفرت الحملات الأخيرة عن:

- رفع الإشغالات والتعديات بمحيط الحصري.

- رفع الإشغالات بالطريق العام والمحاور المركزية.

- إزالة التعديات بمحيط المستشفى العام.

- التحفظ على عدد (٤) تروسيكلات مخالفة.

تم تنفيذ الحملات بقيادة المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز، والمهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز، والمهندس ياسر عبدالباقي، المشرف العام على القطاعين الثاني والرابع، بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية والأمن الإداري، كلٌ فيما يخصه.

أكد المهندس محمد مصطفى استمرار تنفيذ الحملات اليومية لإزالة أي مخالفات أو إشغالات فور رصدها، تنفيذًا لتعليمات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط داخل المدينة.

ومن جانبه، ناشد الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي للجهاز، سكان المدينة بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (15100) على مدار 24 ساعة،

أو من خلال جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين على فيسبوك:

‏https://www.facebook.com/groups/1176681346128464/