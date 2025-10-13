قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
موعد ومكان قرعة كأس العالم 2026
أبرزها مصر.. 4 دول تلعب دور الضامن لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
الأمم المتحدة: خطة تمتد 60 يوما لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة
ثورة M5 على الأبواب.. منتجات آبل القادمة تخفي مفاجآت غير مسبوقة
منتخب مصر يهزم غينيا بيساو بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2026
مسؤول روسي: عزلَنَا تجاريا فشل.. و250 شركة أمريكية لا تزال تعمل على أراضينا
رومانيا تهزم النمسا بهدف في تصفيات كأس العالم 2026
ترامب يغادر الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل وحضور قمة شرم الشيخ
اليونان: وزير الخارجية يرجئ اجتماعه مع نظيره الألماني لحضور قمة شرم الشيخ
توك شو

الحلبي: وجود الإشراف الدولي ضروري تحسبا لأي خروقات إسرائيلية

محمد شحتة

كشف اللواء طيار أركان حرب الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أهمية الانسحاب من الخط الأصفر إلى الخط الأحمر، موضحًا أن هذه المرحلة تعني بدء إدارة فلسطينية من التكنوقراط، مع وجود إشراف دولي منذ البداية.

وتابع خلال لقائه في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن أهمية وجود الإشراف الدولي منذ البداية، رغم الجدل المثار حوله، تكمن في ضمان تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي في ظل غياب الثقة بين الطرفين، وعدم الثقة تحديدًا في الجانب الإسرائيلي، كما حدث في اتفاق يناير الذي تم خرقه بعد المرحلة الأولى.

وأضاف الحلبي أن وجود الإشراف الدولي ضروري في حال حدوث أي خروقات إسرائيلية أثناء تطبيق الاتفاق ومراحل الانسحاب، لأنه يضمن تصحيح المسار ومنع عودة الحرب مرة أخرى، مشدداً أن هذا سيكون دور القوات المشتركة  تحت الاشراف الدولي  وهي رصد أية تجاوزات أو عودة للحرب".

وعلقت الحديدي متسائلة : "مايقال أن هذه القوة ستكون بمثابة إستبدال للاحتلال ؟ مثل القوات الامريكية الموجودة في قاعدة اشدود في إسرائيل ليعلق قائلاً : “نقطة القوة في الاتفاق  هو وجود إشراف دولي لمتابعة الانسحاب ورصد الاختراقات ودون وجوده قد يحدث إختراقات ولا يتم رصدها إلا متأخرا”.

وأكمل حديثه: “القوات الامريكية لايتجاوز  عددها 200  جندي ولاتعبر عن قوة إحتلال  وليسوا متواجدين داخل  القطاع بل في قاعدة خارج  غزة ومهمتها رصد إلكتروني بالاضافة لمشاركة مصرية وقطرية وإحتمال  مشاركات من دول أوروبية”.

وأشار إلى أن وجود قوة دولية أو إشراف دولي يضمن وضع إسرائيل أمام المجتمع الدولي ومواجهته خاصة مع إنعدام الثقة  في الجانب الاسرائيلي قائلاً : " الاختراقات واردة جدا وثقتنا في إسرائيل ضعيفة جداً.

