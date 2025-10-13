مسؤول بالأمم المتحدة يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق شرم الشيخ

قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة يمثل بصيص أمل حقيقيًا واختراقًا دبلوماسيًا مهمًا، مشيدًا بالدور الذي لعبه الرئيسان عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، إلى جانب جميع المفاوضين في المنطقة الذين ساهموا في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف فليتشر، خلال لقاء خاص مع الإعلامية داما الكردي، على قناة "القاهرة الإخبارية": "علينا الآن أن نحول هذا الإنجاز السياسي إلى تحرك فعلي على الصعيد الإنساني، فالمدنيون في غزة عانوا طويلاً وانتظروا طويلاً، وقد آن الأوان للتحرك بشكل سخي وعلى نطاق واسع، نظرًا لهول الاحتياجات، خاصة مع تفشي المجاعة في القطاع".

وأوضح المسؤول الأممي أن مشاهد عودة الناس إلى منازلهم تثير مشاعر مختلطة، حيث تسود أجواء من الأمل والتفاؤل مع بدء إعادة الإعمار، في مقابل حزن عميق أمام حجم الدمار الذي طال مدنًا بأكملها تحولت إلى ركام، ما أجبر السكان على نصب خيام فوق أنقاض بيوتهم.

وختم بالقول: "هناك مهمة إنسانية هائلة لإعادة البناء، وعلينا جميعًا أن نقف إلى جانب أهالي غزة في هذه المرحلة الدقيقة".