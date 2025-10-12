أحمد موسى: الرئيس السيسي حذر من أزمة المياه ومصر اتخذت إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على خطورة أزمة المياه التي تواجه دول العالم، مشيراً إلى أن مصر تحتاج نحو 120 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، ما يجعل إدارة الموارد المائية بكفاءة ضرورة قصوى.

وقال موسى، خلال تقديم حلقة خاصة من مدينة شرم الشيخ على هامش قمة السلام في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مصر تعمل على تطوير منظومة المياه بشكل متكامل، لافتاً إلى أن البلاد تمتلك ثلاثاً من أفضل محطات التحلية في العالم، من بينها محطة المحسمة التي تعد نموذجاً عالمياً في إعادة استخدام المياه.

وأشار موسى إلى أن إثيوبيا تستخدم سد النهضة كورقة ضغط سياسية، وليس من أجل التنمية أو توليد الكهرباء كما تزعم، مؤكداً أن مصر اتخذت إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات المائية، من أبرزها مشروعات مفيض توشكى ومناطق أخرى تستوعب الفائض المائي وتحد من المخاطر المحتملة.

واختتم موسى قائلاً: «الرئيس السيسي أكد بوضوح أن أمن مصر المائي خط أحمر، ولا أحد يستطيع تهديد حقوق أكثر من 100 مليون مواطن مصري».