زيلينسكي يطلب من ترامب تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية خلال يومين، حول تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وقدرتها على الصمود، وقدراتها بعيدة المدى.

ووصف زيلينسكي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، المحادثة، بأنها "بناءة للغاية"، وقال "إنه سيواصلها".

وأضاف: "تناولنا جميع جوانب الوضع الراهن من الدفاع عن الحياة في بلدنا، إلى تعزيز قدراتنا في الدفاع الجوي، وقدرتنا على الصمود، وقدراتنا بعيدة المدى، وناقشنا أيضًا العديد من التفاصيل المتعلقة بقطاع الطاقة"، مضيفا: "الرئيس ترامب مُلِمٌّ بكل ما يحدث".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الكرملين عن قلق روسيا العميق إزاء احتمال تسليم الولايات المتحدة صواريخ “توماهوك” بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وحذر من أن الحرب قد وصلت إلى مرحلة حرجة، مع تصاعد التوترات من جميع الأطراف.