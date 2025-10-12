قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

شهد سعر الجنيه تراجعا مقابل الدولار مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم  

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات لنحو 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 47.88 جنيه للشراء و48.98 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( الشركة المصرفية العربية، الأهلي المتحد، قطر الوطني،التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، قناة السويس، فيصل الإسلامي ) ليسجل 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك، الإسكندرية، نكست، الكويت الوطني،العربي الأفريقي الدولي) لنحو 47.83 جنيه للشراء و 47.93 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(كريدى أجريكول،  أبوظبي التجاري، البركة )  لنحو  نحو 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي) نحو 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  أبوظبي الأول لنحو  47.78 جنيه للشراء و 47.88 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو  47.54 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي لنحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي 

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي  لنحو  47.82 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار  اليوم 

48.15 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار  اليوم 

47.61 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم

47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم بنك مصر البنك الأهلي الدولار

