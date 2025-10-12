الكل بيدعولها.. تفاصيل الحالة الصحية لمديرة المتابعة بمكتب محافظ الإسماعيلية بعد تعرضها لحادث

سادت حالة من الحزن الشديد بديوان عام محافظة الإسماعيلية، بعد تعرض مديرة إدارة المتابعة بمكتب محافظ الإسماعيلية، لحادث مأساوي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ناحية المنايف، انقلبت علي أثره سيارة تابعة لديوان عام محافظة الاسماعيلية ، مما أسفر عن وفاة السائق وإصابة مديرة مكتب متابعة المحافظ الدكتورة رشا فرحان ، والتي ترقد حاليًا في العناية المركزة في حالة حرجة.

وانتشرت علي صفحات التواصل الاجتماعي، علي مدار يومين، منشورات العاملين بالديوان العام بمحافظة الإسماعيلية، والتي تدعو للمتوفي بالرحمة وللمصابة بالشفاء العاجل.

وشهد جميع العاملين بالديوان العام لمحافظة الإسماعيلية، لضحايا الحادث بالسيرة الطيبة.

وأقيم عزاء السائق بدار مناسبات مسجد بدر – الشارع التجاري – الشيخ زايد، مساء أمس السبت.

وكشفت المصادر الطبية عن إصابة رشا فرحان مدير المتابعة بمكتب محافظة الاسماعيلية بإصابات بالغة في الحادث الكبير.



وقالت المصادر، أنه أثناء عودة الدكتورة رشا فرحان من أحد الجولات الميدانية من قرية المنايف، تعرضت السيارة لانفجار أحد الاطارات، وهو ما تسبب في وقوع الحادث.

من جانبه Hجري اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أمس السبت ، زيارة الدكتورة رشا فرحان “مديرة مكتب المتابعة بديوان عام محافظة الإسماعيلية”.

وحرص "أكرم" على الاطمئنان على صحتها وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لها داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

رافق المحافظ خلال الزيارة، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.