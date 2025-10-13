وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

كشف مركز المعلومات للاستخبارات والإرهاب في إسرائيل (مائير عميت) عن وثيقة جديدة زعم أنها بخط يد يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في قطاع غزة، الذي استشهد في أكتوبر الماضي، وتعد – بحسب المركز – من أبرز الوثائق التي تسلط الضوء على التخطيط المسبق لهجمات السابع من أكتوبر 2023.

ووفقًا لما أورده المركز، تعود الوثيقة إلى أغسطس 2022، وتحتوي على مجموعة من التعليمات والتوجيهات التفصيلية التي تظهر مراحل التخطيط الميداني، وأساليب التضليل الإعلامي، والتنسيق العسكري، إلى جانب أهداف إستراتيجية وصفت بأنها "بعيدة المدى".

وتشير الوثيقة، بحسب التحليل، إلى أن السنوار لم يكن يخطط لهجوم محدود، بل كان يهدف إلى إحداث تغيير جذري في ميزان القوى والسيطرة، عبر الاستيلاء على مراكز قيادة إسرائيلية، وفرض واقع ميداني جديد، يُعيق قدرة الجيش الإسرائيلي على الرد السريع.

