ينتظرها العالم .. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام ..اليوم

يتنتظر العالم اليوم الأثنين إنطلاق قمة دولية تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام” بمدينة شرم الشيخ، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.



تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي. وتأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

قمة شرم الشيخ



من جانبها أعلنت الرئاسة المصرية، قائمة المشاركين الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، نواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء تشمل قادة ومسؤولين يمثلون الدول والمنظمات الآتية:

"رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،ملك الأردن، أمير قطر، أمير الكويت، ملك البحرين،رئيس فلسطين، رئيس تركيا، رئيس إندونيسيا، رئيس أذربيجان، رئيس فرنسا، رئيس قبرص، المستشار الألماني، رئيس وزراء المملكة المتحدة،رئيسة وزراء إيطاليا.



وتضمنت قائمة الدول المشاركة رئيس وزراء إسبانيا، رئيس وزراء اليونان، رئيس وزراء أرمينيا، رئيس وزراء المجر،رئيس وزراء باكستان، رئيس وزراء كندا، رئيس وزراء النرويج، رئيس وزراء العراق، نائب رئيس دولة الإمارات ،وزير خارجية سلطنة عمان، سكرتير عام الأمم المتحدة، أمين عام جامعة الدول العربية، رئيس المجلس الأوروبي ،وزير الدولة للشئون الخارجية للهند، سفير اليابان بالقاهرة".



البرنامج المبدئي لقمة شرم الشيخ

- البرنامج يشمل لقاءا ثنائيا بين السيد الرئيس والرئيس الامريكي

- سوف يعقد لقاء جماعيا يضم القادة والرؤساء المشاركين

- ستكون هناك صورة جماعية

- سيلقي الرئيس السيسي خطابا وكذلك الرئيس ترامب

- البرنامج به بنود جاري تأكيدها

- ستعقد مقابلات ثنائية بين القادة على هامش المؤتمر