قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات في غزة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الـمـفـرج عـنـهـم
جيش الاحتلال: مستعدون لاستقبال محتجزين إضافيين سينقلهم الصليب الأحمر لاحقا
إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين
الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
رئاسة الجمهورية تعلن جدول قمة شرم الشيخ للسلام
لجهوده في وقف حرب غزة.. الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
ما هو سر يوم الإثنين؟.. 39 حدثا عجيبا فاحذر الاستهانة به
عقب صعوده| رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
كتائب القسام: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ضمن صفقة تبادل الأسرى
قمة شرم الشيخ تؤكدها… القاهرة تثبت قدرتها على قيادة مسار التهدئة وترسيخ الاستقرار الإقليمي
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
تعليمات عاجلة بتسجيل الغياب بالمدارس يوميًا واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتغيبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات عاجلة بتسجيل الغياب بالمدارس يوميًا واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتغيبين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تلقت المدارس تعليمات عاجلة من مديريات التربية و التعليم ، تشدد على تصحيح كتب التقييمات الخاصة بالطلاب بصفة دورية ، و الدقة والشفافية في رصد النتائج، بما يعكس المستوى الحقيقي لأداء الطلاب ويساعد في تحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها.

وشددت التعليمات الصادرة للمدارس أيضا على انتظام حضور الطلاب، وضرورة تسجيل الحضور والغياب يوميًا بدقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه حالات الغياب المتكررة، مؤكدين أن الانضباط في الحضور هو أحد عوامل تحقيق التفوق والنجاح الدراسي.

كما تم التشديد أيضا على ضرورة الإهتمام بالإشراف اليومى لضمان بيئة تعليمية جاذبة .

وشملت التعليمات أيضا ، تفعيل الأنشطة المدرسية داخل المدارس، بإعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تنوع الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وصقلها.

التعليم تنظم المسابقة الثقافية الدينية الكبرى

وعلى جانب آخر  قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظيم المسابقة الثقافية الدينية الكبرى 2025/2026، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الأوقاف لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “ندعو طلاب المرحلة الابتدائية للمشاركة في المسابقة بالكتابة عن «التنمر وأخطاره على الفرد والمجتمع»”.


شروط  المسابقة الثقافية الدينية الكبرى

  •  أن يكون الطالب مقيدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.
  • لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات، ولا يزيد على 15 صفحة.
  •  كتابة البحث بخط اليد، مع مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.
  •  لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث.
  •  تعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.
  •  توضع حواشي (هوامش كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلا.
  •  يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدقة في التوثيق.
  •  الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 26 مارس 2026.


جوائز  المسابقة الثقافية الدينية الكبرى

تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

  •  الأول: 2500 جنيه.
  •  الثاني: 1500 جنيه.
  •  الثالث: 1000 جنيه.
  • من الرابع إلي العاشر: 500 جنيه.
المدارس التربية و التعليم التعليم الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استُشهاد الصحفي الفلسطيني والناشط صالح الجعفراوي

من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

منتخب مصر

إحصائية غريبة.. الغندور : مفيش لاعب أساسي من الزمالك في لقاء مصر و غينيا

ترشيحاتنا

مروان عطية

مروان عطية يكشف سر أسيستاته لصلاح.. ويؤكد: ثقة حسام حسن دافع كبير

مصطفي شوبير

مصطفي شوبير: معنديش كلام أقوله عن أمي لأنها تعبت معايا

زيزو

زيزو بعد التأهل التاريخي للمونديال: حققت حلما من أحلامي

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد