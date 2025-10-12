قرارات عاجلة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية وأعمال السنة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للإدارات بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية ودرجات أعمال السنة لمادة التربية الدينية لجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقييمات الأسبوعية للمادة تجرى داخل الحصة بصورة مبسطة ، بحيث لا تزيد عن مفردتين فقط فى كل تقييم، وبحيث لا يزيد وقت تنفيذ التقييم عن خمس دقائق حرصا على وقت الشرح.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بما ورد في فاكس الإدارة المركزية للتعليم العام في 9 أكتوبر بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والتقييم بمادة التربية الدينية لجميع المراحل التعليمية ، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والدرجات والمفردات التالية:

على جانب أخر ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ايماءا إلى نتيجة المقبولين في الدفعات الثالثة والرابعة وتظلمات الدفعة الثانية بالاضافة إلى معلمي نسبة الـ 5% ، يتم سد العجز القائم في المدارس من خلال تسكين المقبولين في الدفعات الثالثة والرابعة وتظلمات الدفعة الثانية بالإضافة إلى معلمي نسبة الـ5% ، ثم يتم الإستعانة بمعلمي الحصة تبعا للخطوات التالية :

من عمل بالحصة فعليا مدة 3 سنوات فأكثر

المؤهل التربوي

الأكبر سنا

مناسبة المؤهل الجامعي الرئيس مع التخصص الذي عمل به ( الموجه هو من يحدد مدى مناسبة المؤهل)

من لديهم كود وظيفي على موقع وزارة التربية والتعليم

من اجتازوا الاختبارات الأولية للجهاز المركزي للتنظيم والادارة في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية والواردة اسماؤهم في الكشوف المرسلة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يحدد نصاب المعلم بالحصة بحد أدنى 20 حصة وبحد أقصى 24 حصة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الاستعانة بمعلمي الحصة لسد عجز مادة التربية الدينية الاسلامية والمسيحية بموافقة الموجه المختص ، وذلك طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم ، وتلبية للحاجة الماسة على كوادر في هذا المجال

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يتم الاستعانة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية بمعلمات بالحصة تخصص رياض أطفال بحيث تتواجد معلمة واحدة في القاعة الواحدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يكون مدير المدرسة هو المسئول مسئولية كاملة عن ضمان التطبيق الدقيق والالتزام بالمعايير والشروط المنصوص عليها سلفا.